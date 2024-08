Légendes Pokémon Z-A pourrait modifier le lore sombre des Méga-Évolutions

Les Méga-Évolutions sont un sujet brûlant dans la communauté Pokémon depuis que le logo est apparu dans la bande-annonce de Légendes Pokémon Z-A.

Cette mécanique de combat très appréciée des fans ne manque jamais de faire réagir la communauté. Cela dit, les Méga-Évolutions sont toujours en partie éclipsées par leurs entrées surprenamment sombres dans le Pokédex.

Ce sujet a refait surface lors d’un débat communautaire, où un joueur a ironisé sur le décalage entre le fait que les Méga-Évolutions nécessitent un lien fort entre le Dresseur et son Pokémon, et les entrées du Pokédex qui détaillent à quel point ce processus peut être douloureux pour les Pokémon.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour ceux qui ne le savent pas, la majorité des entrées du Pokédex des Pokémon Méga-Évolués soulignent que le processus de Méga-Évolution est douloureux pour les Pokémon. Il est également mentionné tout au long de la série que la Méga-Évolution exige un lien fort entre un Pokémon et son Dresseur.

Un fan a tenté de concilier ces deux idées en disant : “Je pense que la Méga-Évolution est globalement douloureuse, mais les Pokémon font confiance à leur Dresseur pour la traverser.”

L’article continue après la publicité

Un autre a ajouté : “Ma façon de voir ça, c’est que rester sous leur forme Méga finira par causer de la douleur et pourrait même tuer le Pokémon. Cependant, le Pokémon fait confiance à son Dresseur pour annuler la forme avant que le stress ne cause des dommages permanents à leur corps.”

L’article continue après la publicité

Certains joueurs ont également partagé leurs réflexions sur les Méga-Évolutions dans leur ensemble et sur la manière dont Légendes Pokémon Z-A pourrait les modifier de façon permanente.

L’article continue après la publicité

L’un d’eux a noté : “Les designs de Méga-Évolution sont pour la plupart excellents, mais… c’était vraiment mal implémenté, et j’espère que Z-A fera enfin quelque chose d’intéressant avec ça,” ajoutant qu’il était illogique qu’elles ne soient pas liées au mécanisme d’affection et que leur distribution était mal pensée.

Un autre a ajouté : “C’est pourquoi, selon moi, la Méga-Évolution et d’autres mécaniques devraient avoir une exigence de lien d’amitié. Par exemple, atteindre un certain niveau de bonheur/affection pour débloquer la Méga-Évolution, pour des dégâts plus élevés avec les Capacité Z, Max Move et Téracristal, puis plus l’amitié est élevée, plus les dégâts sont importants.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Certains ont même émis l’hypothèse que les entrées du Pokédex plus sombres des jeux les plus récents avec des Méga-Évolutions étaient une tentative de laisser cette mécanique de combat dans le passé.

Avec le retour triomphal des Méga-Évolutions dans Légendes Pokémon Z-A, il n’y a sans doute jamais eu de meilleur moment pour les modifier ou apporter des changements officiels à leur lore actuellement troublant.

L’article continue après la publicité

Rien n’a été officiellement confirmé concernant des changements aux Méga-Évolutions, mais un nouveau jeu – en particulier un qui ne fait pas partie de la série principale – offre une opportunité parfaite pour l’expérimentation et la créativité. Il sera intéressant de voir à quoi ressembleront les Méga-Évolutions lorsque Légendes Pokémon Z-A sortira enfin sur le marché.