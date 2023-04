Un leak indique l’arrivée de Raids Obscurs et d’Avatars Personnalisables sur Pokémon Go

Un leak de données Pokémon Go indique que la Personnalisation avancée de l’Avatar et les Raids Obscurs arriveront dans Pokémon Go dans le futur.

Les Raids Obscurs ont été mentionnés pour la première fois le 13 mars, lorsqu’un data mining a révélé la nouvelle mécanique qui pourrait arriver dans le jeu.

Les Raids Obscurs seraient un moyen pour les joueurs de Pokémon Go d’obtenir de puissants Pokémon Obscurs, qui n’apparaissent actuellement que comme récompenses pour avoir vaincu un membre de la Team Go Rocket.

Maintenant, les data miners ont découvert de plus amples détails sur le système, tout en affirmant que de nouvelles options de Personnalisation d’Avatar, telles que changer de coiffure indépendamment des couvre-chefs, seront disponibles.

En plus de cela, les Concours Pokémon devraient faire leur retour dans la prochaine version du jeu, donnant aux tailles des Pokémon une réelle importance en affectant vos résultats de Concours.

Les data miners de Pokémon Go découvrent les Raids Obscurs

Dans un post Twitter de PokeMiners, ces spécialiste du data mining résument leurs dernières découvertes en déclarant : “Beaucoup de mises à jour massives concernant les Raids Obscurs, les Gemmes Obscures et les Routes ont reçu une mise à jour désastreuse. Les Concours sont de retour et plus développés, il existe un Avatar Neutre avec personnalisation du corps, et plus encore.”

Leur “analyse poussée de l’application“, publiée le 8 avril sur le site officiel de PokeMiners, fournit plus de détails sur les nouvelles fonctionnalités susceptibles d’arriver dans Pokémon Go lors d’une future mise à jour.

Selon leurs découvertes, les joueurs affronteront des “Mascottes de Raid” lors des Raids Obscurs, qui sont essentiellement différents membres de la Team Go Rocket, comme les sbires, les leaders et Giovanni lui-même.

Un nouveau “modificateur de statistiques” ou peut-être un buff sera disponible lors des Raids Obscurs, appelé “Shadow Enrage”, mais les data miners ne sont pas entièrement sûrs de ce que c’est, seulement que c’est temporaire pour le raid, peut-être un objet de buff en quelque sorte.

De plus, deux nouveaux noms d’objets supposés être associés aux Raids Obscurs ont été trouvés dans le code du jeu, ils sont appelés “Shadow Gem” et “Shadow Gem Fragment”, mais leur objectif reste encore un mystère.

Enfin, PokeMiners a découvert qu’un nouveau système de vêtements pourrait être ajouté au jeu dans le futur.

“Un tas de changements arrivent pour l’avatar du joueur. Il semble qu’ils aient copié le système actuel d’avatar et aient mis en place ce nouveau système ‘Neutre’. Il contient des Articles d’Avatar, qui sont essentiellement tous les types de vêtements (chemise, ceinture, masque, chapeau, etc) qui existent déjà”, a écrit PokeMiners dans leur rapport.

Ils ont ensuite précisé les différents noms des paramètres de personnalisation trouvés dans les fichiers, comme “Taille, Musculature, Buste, Hanches, Épaules”, suggérant plus d’options pour personnaliser votre avatar de joueur.

Les développeurs pourraient préparer une mise à jour gigantesque pour le jeu, ou aucune de ces fonctionnalités ne pourrait se retrouver dans le produit final, car elles ne sont pas officiellement confirmées par Niantic. Lorsque des déclarations seront faites par le studio, nous ne manquerons pas de les couvrir dans notre rubrique Pokémon Go.