Un leak de Pokémon Go révèle la prochaine Méga Évolution

Les célèbres leakers de Pokémon Go, PokeMiners, ont découvert une nouvelle Méga Évolution qui devrait arriver très bientôt.

Les Méga Évolutions sont une mécanique introduite dans Pokémon X & Y. En utilisant une Méga Gemme, les joueurs peuvent faire évoluer un Pokémon d’un groupe sélectionné une fois par combat pour lui donner une force immense.

En août 2020, les Méga Évolutions ont fait leur apparition dans Pokémon Go. Si au début, elles n’ont pas été bien accueillies par les joueurs, une série de remaniements les a rendues viables dans les raids et les combats JcJ.

Cependant, toutes les Méga Évolutions ne sont pas arrivées dans le jeu mobile au début. Niantic a adopté l’approche qu’il a adoptée pour les Pokémon ordinaires et shiny et sort une ou deux nouvelles Méga Évolutions de temps en temps. Et grâce à des fuites, nous savons laquelle sera la prochaine.

PokeMiners, un groupe de dataminers qui fouille dans les fichiers de chaque mise à jour de Pokémon Go, a récemment découvert une nouvelle Méga Évolution qui arrive dans le jeu.

Le 14 juillet, ils ont posté une mise à jour sur Twitter montrant les portraits de Méga Alakazam. Le Pokemon de type psychique de Gen 1 est dans Pokémon Go depuis le premier jour, donc les joueurs de longue date ont eu beaucoup de temps pour en capturer un bon maintenant. Et les réponses à l’annonce de la Méga Évolution le prouvent.

Plusieurs joueurs ont commenté l’annonce de PokeMiners avec des captures d’écran de leur propre Alakazam.

Mega Alakazam’s Mega Portrait was just added! Along with Buzzwole’s sticker, and the Starly stickers we were added, but with their Japanese names now. Check it out! pic.twitter.com/e5ID8D30Cf

— PokeMiners (@poke_miners) July 14, 2022