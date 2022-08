Le “nerf” secret des PokéStop dans Pokémon Go enrage les joueurs

Martin Thibaut . Dernière mise à jour: 31 juil. 2022

Les joueurs inconditionnels de Pokémon Go ont remarqué que le nombre de PokéStops qu’ils peuvent faire tourner en une seule journée a été réduit, ce qui n’a pas été annoncé par Niantic.

La plupart des joueurs occasionnels n’auront pas remarqué que Pokémon a un plafond sur le nombre de PokéStops que vous pouvez faire tourner dans une journée. C’est parce que les joueurs sont normalement limités à 1200 tours par jour, un nombre qui n’est pas facilement atteint.

Niantic Les PokéStops sont un outil incontournable de Pokémon Go.

Faire tourner les PokéStops est le principal moyen d’obtenir des objets pour les dresseurs free-to-play, et ils marquent également les endroits où de nombreux Pokémon se reproduisent. Marcher de PokéStop en PokéStop encourage le jeu actif, permettant aux dresseurs de rencontrer des Pokémon sauvages sans jamais être à court d’objets.

Désromais cependant, même certains des joueurs occasionnels les plus actifs pourraient ressentir les effets d’un nerf PokeStop secret. D’après les joueurs, le nombre de tours quotidiens a été divisé par deux, ce qui rend plus difficile la recherche d’objets, d’XP et autres.

Niantic nerfs secrètement les PokéStops de Pokemon Go

L’utilisateur de Twitter bfhptpirate a été le premier à remarquer le plafond. Il a tweeté : “Hier [27 juillet], vers 22h20 heure UTC, le plafond des tours a été abaissé. “

Ils ont ensuite détaillé comment ils avaient perdu 300 tours, et estimé que le plafond avait été abaissé de 1 200 à 600. Le message a ensuite été partagé sur le subreddit TheSilphRoad, où d’autres joueurs se sont exprimés. Alors que de nombreux joueurs ne savaient même pas qu’il y avait un plafond de tours, d’autres étaient frustrés par la nouvelle. Ils se sont demandés pourquoi Niantic abaissait le plafond alors qu’il essaie souvent d’encourager les joueurs à sortir et à explorer.

D’autres ont souligné que le Go Fest Sapporo se profilait à l’horizon, et que des événements comme celui-ci permettaient de maximiser les spins PokéStop avant le nouveau plafond. Un utilisateur a commenté : “20 tours toutes les 5 minutes, ils atteindront 600 en moins de 3 heures.” Il convient de noter que le Pokémon Go Fest est un événement de 12 heures.

Sans annonce officielle de Niantic, certains dresseurs ne pouvaient pas croire que le nerf était autre chose qu’un bug. “Je suppose que ce doit être un bug… Je ne peux pas penser que c’est voulu, ce serait tout simplement un désastre”, a commenté TheSorites sur Twitter.

Après de plus amples recherches, bfhptpirate est arrivé à la conclusion que le nouveau plafond était un bug. Il a déclaré : “Je crois que cela a quelque chose à voir avec les fenêtres de 48h et les 1000 tours, il semble que ce changement involontaire se répare de lui-même.”

La baisse du plafond n’était pas un incident isolé et semblait affecter les joueurs différemment. Espérons qu’il s’agisse bien d’un bug et qu’il se résorbe de lui-même à temps pour le prochain Pokémon Go Fest.