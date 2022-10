La hausse du coût des PokéPièces sur Pokémon Go indigne les joueurs

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

Niantic a récemment annoncé que le prix des PokéPièces allait augmenter sur Pokémon Go, une nouvelle qui a du mal à passer alors que le prix des boîtes faisait déjà débat.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les joueurs de Pokémon Go ne sont pas heureux des décisions monétaires que Niantic a prises au cours des 2 dernières années. De l’augmentation du prix des Passes de raid à distance aux billets d’événements de plus en plus coûteux, les joueurs ont exprimé à plusieurs reprises leur mécontentement quant au prix à payer pour profiter pleinement de Pokémon Go.

Plus récemment, les joueurs ont dénoncé l’augmentation du prix des boîtes, certains affirmant que les dresseurs feraient mieux d’acheter des articles individuels plutôt que des packs.

Avec des éléments nécessaires pour progresser en jeu comme les Passes de raid, les extensions de stockage, et plus encore dépendant de microtransactions, les joueurs sont devenus furieux lorsqu’ils ont appris que Niantic comptait augmenter le prix des PokéPièces pour certains joueurs.

Niantic augmente le prix des PokéPièces dans Pokémon Go

Le 3 octobre, Niantic a annoncé sur Twitter l’augmentation du prix des microtransactions depuis les applications mobiles dès le 5 octobre 2022.

Cette augmentation affecterait les joueurs qui utilisent des euros ainsi que certains pays, à savoir le Chili, l’Égypte, le Japon, la Malaisie, le Pakistan, la Pologne, la Corée du Sud, la Suède et le Vietnam.

Les joueurs se sont rués sur les réseaux sociaux pour exprimer leur mécontentement face à cette nouvelle. “Comme si les boîtes de 3300 pièces n’étaient pas assez mauvaises”, a répondu un internaute, tandis qu’un autre a déclaré : “Quand les gens demandaient de la transparence, je ne pense pas que ce soit ce qu’ils avaient en tête.”

Cela étant dit, ce changement n’est pas complètement un caprice de Niantic. Apple a décidé d’augmenter le prix des achats dans les applications de l’App Store dans certains pays, ce qui a obligé Niantic à augmenter le prix des PokéPièces en conséquence.

Cependant, Niantic a fait un pas de plus et a choisi d’augmenter le prix des PokéPièces pour les utilisateurs de Google Play également. Le fait que cette hausse de prix survienne alors que Pokémon Go propose des boîtes parmi les plus chères que le jeu ait jamais connues n’aide pas non plus.