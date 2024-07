Une journée de Raid de Méga-Lucario émouvante pour les joueurs de Pokémon Go

The Pokémon Company

Un joueur de longue date de Pokémon Go a partagé sa première expérience des Raids du jeu, provoquant une vague de célébration parmi les fans.

Ayant décidé de sortir de sa “zone habituelle de Pokémon Go” pour visiter un parc local, le novice des Raids, un joueur se décrivant comme “plus âgé”, a raconté sa rencontre fortuite avec un autre joueur plus jeune et les aventures qui ont suivi lors de la journée de Raid de Mega Lucario.

“Au troisième raid, j’ai remarqué un jeune garçon seul, que j’ai estimé avoir environ 11-12 ans”, a commencé le fil Reddit. Après avoir confirmé qu’ils étaient tous deux à la recherche du Pokémon de la Gen 3, l’auteur a raconté comment il s’est laissé “diriger” par son partenaire de raid spontané, reconnaissant sa connaissance supérieure en tant que dresseur.

“J’ai suivi ce petit génie de Pokémon Go pour le reste de la journée”, a poursuivi l’anecdote, ajoutant que leur coéquipier “m’a appris tellement de choses sur le jeu et l’application que je ne connaissais pas du tout”.

Après avoir épuisé leurs Passes de Raid, le jeune joueur de Pokémon Go a pris congé et est rentré chez lui, mais l’aventure n’était pas encore terminée.

“Il me restait encore trois Passes de Raid à distance, alors je les ai utilisés, j’ai capturé mes deux seuls shiny et je lui ai envoyé un message. Il m’a conseillé lequel faire méga-évoluer et je l’ai immédiatement fait. C’est un génie”, a réitéré l’auteur.

“Et c’est ainsi que ça devrait se passer. Ça m’a fait sourire”, a commenté un utilisateur.

“C’est adorable. Ça me rend heureux de voir des histoires douces et positives comme celle-ci ! Content que vous ayez apprécié votre temps de raid”, a ajouté un autre.

D’autres dresseurs d’un certain âge ont partagé leur plaisir d’apprendre des jeunes générations. “C’est pour ça que Pokémon Go a été créé ! Étant moi-même une MiMi, j’adore apprendre des jeunes. Voir leur enthousiasme est tellement réconfortant.”

Suite à une prolongation de l’événement due aux bonus du Ticket de la journée de Raid de Méga-Lucario qui n’ont pas été appliqués comme prévu, l’événement a été programmé pour se prolonger d’une journée supplémentaire.