Journée Communauté Axoloto et Axoloto de Paldea sur Pokémon Go : Attaque exclusive, shiny et bonus

Le titre phare de la Journée Communauté de Pokémon Go en novembre 2023 est Axoloto et Axoloto de Paldea ! Voici tout ce que vous devez savoir, y compris les horaires de l’événement, les attaques exclusives et la disponibilité des shiny.

La Journée Communauté est un événement mensuel dans Pokémon Go qui se concentre sur un Pokémon spécifique, avec une augmentation des apparitions sauvages, des chances accrues de rencontrer des shiny, des mouvements exclusifs lors de l’évolution, et des bonus tels que la durée prolongée de l’Encens d’aventure quotidienne.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les Journées Communauté durent maintenant trois heures et ont toujours lieu le week-end afin que la plupart des joueurs puissent participer. Ce sont certains des événements les plus populaires du calendrier Pokémon Go, aux côtés des Heures Vedette.

Ci-dessous, vous trouverez de nombreuses informations pour vous aider à profiter au maximum de l’événement de la Journée Communauté de novembre 2023, qui met à l’honneur Axoloto et Axoloto de Paldea.

Le prochain événement de la Journée Communauté de Pokémon Go aura lieu le dimanche 5 novembre 2023, de 14h00 à 17h00, heure locale de chaque dresseur.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Tête d’affiche de la Journée Communauté de Pokémon Go en novembre

Niantic

La vedette de la Journée Communauté de novembre 2023 est Axoloto et Axoloto de Paldea.

Chances accrues d’obtenir un Axoloto shiny

Pendant la Journée Communauté de novembre, vous aurez plus de chances de rencontrer un Axoloto shiny et un Axoloto de Paldea shiny, soit à l’état sauvage, soit en récompense des missions d’Étude de terrain.

Attaque exclusive de la Journée Communauté Axoloto de Pokémon Go

Les joueurs qui font évoluer un Axoloto pendant les heures de l’événement (ou jusqu’à cinq heures après) obtiendront un Maraiste qui connaît l’attaque chargée de type Eau : Hydro-Queue.

Hydro-Queue est une attaque avec une puissance de 50. Lors des combats en Arène et lors des Raids, la puissance de l’attaque est également de 50.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les joueurs qui font évoluer un Axoloto de Paldea pendant les heures de l’événement (ou jusqu’à cinq heures après) obtiendront un Terraiste qui connaît l’attaque chargée de type Insecte : Mégacorne.

Mégacorne est une attaque avec une puissance de 110. Lors des combats en Arène et lors des Raids, la puissance de l’attaque est également de 110.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Bonus de la Journée Communauté de Pokémon Go en novembre

Les bonus suivants seront en vigueur pendant les heures de l’événement de la Journée Communauté de novembre :

2x bonbons pour la capture de Pokémon

2x chances pour les dresseurs de niveau 31 et plus d’obtenir des Bonbons XL lors de la capture de Pokémon

Les modules leurres et l’Encens d’aventure quotidienne activés pendant l’événement dureront trois heures

Les échanges effectués pendant l’événement nécessiteront 50% moins de Poussières Étoiles

Un échange spécial supplémentaire peut être effectué, pour un maximum de deux par jour

Prenez quelques photos pendant la Journée Communauté pour une surprise !

1/2 distance d’éclosion lorsque les œufs sont placés dans les Incubateurs d’Œuf pendant la période de l’événement.

Axoloto et Axoloto de Paldea apparaîtront dans les Raids 4 étoiles après la fin de la Journée Communauté

Bien que la Journée Communauté de novembre se termine à 17 heures, les dresseurs peuvent profiter de combats de Raids 4 étoiles spéciaux avec Axoloto et Axoloto de Paldea jusqu’à 22 heures.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Si vous gagnez l’un de ces combats de Raid, des Axoloto supplémentaires et des Axoloto de Paldea apparaîtront autour de l’Arène qui a accueilli le Raid pendant les 30 minutes suivantes.

Sachez que ces combats de Raids bonus 4 étoiles ne peuvent pas être accessibles avec des Passes de Raid à distance, vous devez donc y assister en personne.

Comment se préparer pour la Journée Communauté Axoloto de Pokémon Go

Si vous comptez participer à une Journée Communauté, voici quelques actions à entreprendre pour vous préparer et profiter au maximum de l’événement :

Achetez de l’Encens d’aventure quotidienne à utiliser le jour J car ils dureront plus longtemps que d’habitude.

quotidienne à utiliser le jour J car ils dureront plus longtemps que d’habitude. Conservez tous les modules leurres que vous possédez, car ils dureront trois heures pendant l’événement.

que vous possédez, car ils dureront trois heures pendant l’événement. Stockez beaucoup de Super Balls pour pouvoir capturer de nombreux Pokémon vedettes.

pour pouvoir capturer de nombreux Pokémon vedettes. Transférez les Pokémon que vous ne voulez pas à l’avance afin de libérer de l’espace pour toutes les captures que vous ferez.

que vous ne voulez pas à l’avance afin de libérer de l’espace pour toutes les captures que vous ferez. Vérifiez les bonus en cours pendant l’événement pour en profiter.

Un billet pour l’histoire de Recherche Spéciale de la Journée Communauté de novembre sera disponible à l’achat dans la boutique en jeu à l’approche de la date de l’événement.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Recherche de terrain de la Journée Communauté Axoloto de Pokémon Go

Il y aura également un ensemble de missions d’Étude de terrain exclusives à l’événement avec des récompenses, dont des Super Balls, des Ultra Balls et plus encore.

C’est tout ce que vous devez savoir sur l’événement de la Journée Communauté de ce mois-ci ! Découvrez certains de nos autres guides Pokémon Go ci-dessous :

Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain