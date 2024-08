Une joueuse de Pokémon Go atteint des sommets pour capturer un Shiny légendaire

Depuis l’introduction de Pokémon Go en 2016, certains Dresseurs passionnés ont capturé des Pokémon dans des endroits parmi les plus reculés – et intéressants – de la planète.

Mais cette fois, une joueuse de Pokémon Go a montré une capture impressionnante d’un Pokémon Shiny Mythique, et il s’est assuré de le capturer dans l’un des lieux les plus remarquables au monde : la plus haute montagne de la Terre.

L’article continue après la publicité

La créatrice de contenu Pokémon et productrice de musique GlitchxCity a partagé un post sur X pour montrer son exploit impressionnant, révélant qu’elle a gravi la montagne Mauna Kea pour coïncider avec l’achèvement de l’Étude Magistrale “Souhait Exaucé” et enfin capturer Jirachi Shiny.

L’article continue après la publicité

Dans son post, Glitch a ajouté un commentaire disant : « De la base au sommet, j’ai attrapé Jirachi Shiny sur la plus haute montagne du monde. Du pied au sommet du Mont Everest : 8 849 m. Du pied au sommet du Mauna Kea : 10 205 m. » Pour certains, le Mauna Kea est considéré comme la plus haute montagne du monde, lorsque l’on prend en compte sa taille sous le niveau de la mer, ainsi que le sommet au-dessus.

L’article continue après la publicité

Sous le post, de nombreux autres dresseurs de Pokémon Go ont exprimé leur admiration pour cette réalisation unique, l’un d’eux louant le post original avec le commentaire : « C’est peut-être la chose la plus cool que j’aie jamais vue. »

L’article continue après la publicité

Une autre personne a ajouté : « Trop cool ! Félicitations pour ces accomplissements monumentaux !! » Un autre a encore ajouté des éloges, saluant les photos partagées par Glitch comme étant « incroyables » avant de dire que Glitch et Jirachi « vivaient leur meilleure vie ».

En rapport: Des joueurs de Pokémon Go se sentent maudits avec certains Shiny

L’article continue après la publicité

Il n’y avait pas que d’autres joueurs de Pokémon Go dans les commentaires, puisque le compte officiel Pokémon X a également répondu au post, ajoutant : « C’est iconique. »

Enfin, un commentaire séparé a fait une blague sur le parcours de la dresseuse jusqu’au sommet, ajoutant : « Et après, on dit que les fans de Pokémon ne touchent pas d’herbe. »