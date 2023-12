Des joueurs de Pokémon Go veulent désespérément un retour en arrière

Les joueurs de Pokémon Go sont furieux que Niantic ait en grande partie ignoré l’une des générations les plus populaires et les plus importantes de Pokémon.

Le succès inattendu de Pokémon Go a conduit à une ruée de contenu au fil des années, avec de plus en plus de générations de contenu ajoutées au jeu. La plupart des Pokémon de la série sont jouables dans Pokémon Go.

À un moment donné, une décision a dû être prise pour ralentir les mises à jour de contenu afin qu’il y ait de nouvelles choses à ajouter à Pokémon Go dans les intervalles entre les générations. Cela signifie que les fans attendent toujours patiemment, car certains Pokémon et mécaniques n’ont pas encore été introduits dans Pokémon Go.

Il y a une génération de Pokémon qui a été étonnamment négligée dans Pokémon Go. Malgré qu’elle soit l’une des entrées doubles les plus importantes de la série depuis les premiers jours de la PokéManie, se vendant à des millions d’exemplaires dans le monde entier.

Les joueurs de Pokémon Go sont mécontents que la Gen 8 ait été oubliée

Un utilisateur sur le Reddit de Pokémon Go a partagé un meme sur la façon dont Niantic a oublié Pokémon Épée & Bouclier, ce qui a conduit les utilisateurs à venir dans le fil pour exprimer leur désespoir sur la façon dont la région de Galar a été ignorée dans Pokémon Go.

“Niantic, vous avez les légendaires principaux de la Gen 8. Où est mon lapin footballeur et mon gorille batteur ?!” écrit un utilisateur, tandis qu’un autre dit, “J’ai commencé à jouer aux jeux principaux dans la gen 8, je veux mon lapin footballeur, James Bond en costume de fourrure et mon gorille batteur.”

Beaucoup de fans sont surpris que les trois Pokémon de départ de Pokémon Épée & Bouclier et leurs évolutions n’aient pas été ajoutés, compte tenu de leur popularité dans le monde réel et du fait que les starters sont généralement une priorité absolue pour être ajoutés à Pokémon Go.

Ce qui est encore plus surprenant, c’est que la mécanique Dynamax manque à Pokémon Go. Cela semble être des ajouts naturels au jeu, mais ils sont absents. Cependant, les Z-Moves de la Gen 7 et la Terastallisation de la Gen 9 manquent également, donc peut-être que Niantic ne veut pas trop de mécaniques de combat.

Les Pokémon manquants de la Gen 8 sont probablement gardés pour une période plus calme, car ils peuvent apporter beaucoup de contenu au jeu. C’est juste dommage que les fans de Pokémon Épée & Bouclier doivent attendre si longtemps, surtout compte tenu de la popularité de ces jeux sur la Nintendo Switch.

