Des joueurs de Pokémon Go révèlent les adversaires les plus pénibles en PvP

Les joueurs assidus de Pokémon Go comparent les choix les plus frustrants en PvP et il y a quelques surprises parmi eux.

Dans Pokémon Go, le combat n’est peut-être pas l’objectif principal, mais le jeu possède toujours une scène compétitive solide, divisée en différentes catégories, y compris la difficile Ligue Ultra de Pokémon Go.

Bien que le jeu mobile n’ait pas autant de Pokémon jouables que les jeux principaux, il y en a encore des centaines parmi lesquelles choisir, et beaucoup d’entre eux peuvent causer des maux de tête aux joueurs.

Entre les types défensifs volumineux comme Steelix ou Leuphorie, il y a d’innombrables créatures qui peuvent causer des maux de tête dans les combats, et les fans de Pokémon se tournent vers un fil Reddit pour expliquer leurs choix les plus “détestés” du Pokédex.

Les fans choisissent les choix PvP Pokémon Go les plus frustrants

Un autre utilisateur, Malitzal, ajoute son opinion en disant : “Laggron, j’ai dû mettre un Florizarre dans mon équipe de la Ligue Ultra juste pour m’en occuper”.

Enfin, un autre choix à la mode semble être Limonde, avec plusieurs commentaires détaillant la difficulté à le combattre. L’utilisateur de Reddit Tie-Dyed-Geese résume bien les arguments en disant : “Limonde. Je préférerais regarder de la peinture sécher. Ce serait plus rapide que de combattre un Limonde en PVP.”

Il y a clairement beaucoup d’autres Pokémon frustrants dans le lot, mais il est intéressant de voir lesquels se démarquent spécifiquement pour la communauté. De plus, même si ces Pokémon peuvent être frustrants, certains joueurs sont encore plus frustrés car ils sont convaincus que Niantic pourrait retirer des PokéStops de Pokémon Go.