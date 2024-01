Des joueurs Pokémon voudraient renforcer ce type “incompétent”

Les joueurs de Pokémon sont mécontents du traitement des Pokémon de type Insecte, estimant qu’ils sont injustement faibles contre certains autres types, comme le type Fée.

The Pokémon Company a progressivement ajouté de nouveaux types aux types Pokémon originaux, comme l’ajout des types Ténèbres, Acier et Fée.

Malgré cela, certains des types originaux sont restés les favoris des fans, comme le type Feu, qui abrite certains des Pokémon les plus populaires, tels que Dracaufeu.

D’autres types, en revanche, se sont avérés moins appréciés et considérés comme plus de niche, dont les Pokémon de type Insecte. Les joueurs en ont assez et ont exigé que ces Pokémon inspirés des insectes soient renforcés.

Les joueurs de Pokémon exigent que le type Insecte soit renforcé

Un joueur, frustré par l’état des Pokémon de type Insecte, s’est plaint sur les réseaux sociaux de l'”incompétence” de ce type.

Ils ont fait référence à la faiblesse du type Glace pour expliquer pourquoi ils pensaient que le type était si faible.

“J’ai l’impression que le type Insecte, c’est juste le type Glace si on remplaçait l’incompétence défensive par l’incompétence offensive sur le tableau des types,” ont-ils dit. “Les types Feu, Vol et Acier me semblent logiques. Peut-être le type Poison s’il est censé représenter la pollution, les pesticides ou d’autres gaz toxiques. Mais certaines de ces autres interactions non-efficaces me semblent exagérées,” ont-ils continué.

Les fans de Pokémon sont d’accord avec cette plainte, estimant qu’un biais était donné en faveur d’autres types comme le type Fée : “Le type Fée résistant au type Insecte me confond et m’irrite. Le double type Psychique/Fée est déjà excellent sans cette résistance.”

Cependant, pour certains joueurs, tous les types de Pokémon n’ont pas besoin d’être puissants au combat, et ils apprécient en fait le défi d’utiliser des types plus de niche.

“J’aime que le type Insecte soit plus faible. Chaque type n’a pas besoin d’être complètement équilibré. J’aime utiliser mes types Insecte sous-estimés et réussir quand même,” ont-ils dit.

Si vous êtes toujours déterminé à utiliser des Pokémon de type Insecte au combat, consultez notre article sur leurs faiblesses et résistances.