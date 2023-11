Les joueurs de Pokémon Go votent pour le Pokémon au look « le plus stupide »

The Pokemon Company

Les joueurs de Pokémon Go débattent du Pokémon au look « le plus stupide », en utilisant des exemples de chaque génération de jeux Pokémon.

Les fans de la série débattent depuis le premier jour pour savoir quels Pokémon sont les meilleurs, avec comme critères leur compétence dans les combats compétitifs, leur utilité pour terminer le mode histoire, et leur facilité à élever de nouveaux Pokémon.

Des débats sur l’apparence des Pokémon fait rage depuis des années. Pour ce qui est du Pokémon le plus mignon, Pikachu mène une bataille sans fin avec Évoli, Togepi, Nymphali, et même Mimiqui pour le titre de Pokémon le plus adorable de la franchise.

À l’inverse, certains sont Pokémon de la franchise considérés comme laids, ou pas très attrayants, par les joueurs. Cette liste s’est allongée au fil des années à mesure que de nouveaux Pokémon ont été introduits, et la nostalgie donne une seconde chance à des Pokémon comme Tadmorv et Voltorbe.

Miamiasme

Un post sur la page Reddit de Pokémon Go demande aux fans de choisir leur prétendant au Pokémon au look le plus stupide de la franchise, l’auteur du post nommant Crabominable comme étant son choix.

« Coudlangue ressemble à Augustus Gloop de Charlie et la Chocolaterie », écrit un utilisateur, tandis qu’un autre a choisi Denticrisse, car il est « horrible à regarder ». Denticrisse est le Pokémon poisson qui ressemble à quelque chose tout droit sorti du Yellow Submarine, et il est souvent cité comme Pokémon le plus laid de la franchise.

« Excavarenne me répugne, son design, son cri, je le déteste », affirme un fan passionné, tandis qu’un autre a choisi Kapoera, car il est « stupide avec sa coupe de cheveux à la Murderface de Metalocalypse, avec sa petite danse idiote. Je le déteste. »

Parmi les noms couramment choisis par les fans, on retrouve Bétochef, Clamiral, Munna, Coudlangue, et les formes régionales & évolutions de Miaouss. La liste contient des choix surprenants comme Dracolosse, Magmar, Keunotor, Polagriffe, et Lucario, qui sont généralement très appréciés des fans pour leur apparence.

La beauté est subjective, car beaucoup de fans prennent la défense de ces Pokémon laids. On aime à penser que chaque Pokémon est le favori d’au moins une personne, donc juste parce qu’un fan pense qu’il est moche ne signifie pas qu’aucun joueur ne l’aime.

