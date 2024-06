Les joueurs de Pokémon Go inquiets par les arrière-plans inutiles des Ultra-Chimères

Lors des célébrations du Festival Pokémon Go 2024, les dresseurs de Pokémon Go peuvent obtenir certains Légendaires et Ultra-Chimères avec des arrière-plans spéciaux, mais cela comporte une condition surprenante qui déplaît aux fans.

Jusqu’à présent, seuls ceux assistant à des événements en personne pouvaient capturer des Pokémon lors de Raids avec des arrière-plans de localisation uniques. Cependant, cette nouvelle annonce indique que les joueurs auront seulement une chance d’obtenir cette fonctionnalité.

Cela n’a pas été bien accueilli par la communauté de Pokémon Go qui a exprimé son mécontentement dans la section des commentaires d’un post Reddit partageant l’annonce.

Beaucoup ont souligné que la « chance » de les obtenir est extrêmement « préoccupante » et aurait dû être garantie. Un joueur a écrit : « Je suis juste préoccupé par le fait que ‘recycler de vieux contenus avec une nouvelle chance d’un arrière-plan’ pourrait devenir la prochaine vague de ‘contenus’ dans ce jeu, au lieu de fournir réellement de nouveaux contenus. »

Cela a poussé les utilisateurs à se moquer de Niantic en disant qu’il est « triste » de voir les développeurs simplement contourner le problème de la pénurie de nouveaux Pokémon en introduisant ces arrière-plans comme attractions spéciales.

Les fans ayant assisté aux événements en personne ont même rejeté la mise à jour des arrière-plans, comme l’un d’eux l’a dit : « Les arrière-plans sont cool mais finalement inutiles. Je ne pense pas avoir regardé ceux que j’ai obtenus lors du Festival Pokémon Go de Londres l’année dernière. »

Un bon nombre de fans attendent avec impatience ces arrière-plans sur des Légendaires aimés comme Necrozma, Solgaleo et Lunala, ainsi que sur les nombreuses Ultra-Chimères de l’événement Arrivée de l’Ultra-Dimension, mais même eux ont admis que cela ne devrait pas devenir des attraits pour les futurs événements.

Il est important de noter que les rencontres avec les Ultra-Chimères que vous obtenez gratuitement grâce à l’Étude ponctuelle Arrivée de l’Ultra-Dimension n’auront pas ces arrière-plans, et cela sera seulement limité à ceux que vous capturez lors des Raids.

À ce sujet, un dresseur a plaisanté sarcastiquement en disant que les chances d’obtenir l’arrière-plan seraient similaires aux probabilités de 1 sur 64 associées à la rareté des exclusivités d’événements mentionnées dans les blogs de Pokémon Go.