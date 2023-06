Les joueurs Pokémon Go divisés alors que Niantic étend le rayon de spawn sauvage

Alors que de nombreux fans de Pokémon Go sur Reddit sont enthousiastes du fait que Niantic ait étendu le rayon de spawn sauvage du jeu, certains craignent qu’il ne soit bientôt réduit à nouveau.

La nouvelle saison de Pokémon Go a été lancée le 1er juin 2023 et a apporté une multitude de nouveaux Pokémon et de fonctionnalités dans le jeu mobile.

Niantic a annoncé l’événement Flammes ténébreuses le 22 juin, en même temps qu’une nouvelle version du jeu, et les fans ont rapidement réalisé que le rayon des spawns sauvages a été étendu.

Les dresseurs se sont alors rapidement rendus sur le subreddit de The Silph Road pour en parler avec enthousiasme. Cependant, les avis sont totalement divisés et beaucoup de joueurs s’inquiètent que ce nouveau rayon de spawn soit bientôt réduit à nouveau.

Les joueurs de Pokémon Go divisés sur le rayon de spawn sauvage

Dans le post, un joueur de Pokémon Go a publié une capture d’écran de son jeu révélant l’augmentation des Spawns Sauvages et de nouveaux visuels pour le Pokémon Go Plus.

“Magicarpe et Qwilfish sont sur des points de spawn qui n’étaient jamais visibles pour moi auparavant, mais ils le sont maintenant avec la version 0.275.0“, a-t-il dit.

“On dirait que le rayon de spawn sauvage sur l’écran s’étend maintenant jusqu’au grand cercle, alors qu’auparavant il était proche du petit cercle.“

D’autres se sont rapidement exprimés dans les commentaires pour partager leurs pensées sur cette augmentation, beaucoup attendant avec impatience de recevoir la nouvelle mise à jour du jeu pour voir si cela améliorait leurs spawns à domicile.

“C’est une belle amélioration de qualité de vie, mais je m’attends à ce que ce bug soit corrigé à une vitesse fulgurante.” a répondu un fan.

Un autre a déclaré avec sarcasme : “Ahhh ce serait (enfin) une bonne nouvelle pour les joueurs, mais cela sera à 100% corrigé puisque c’est une chose positive pour Pokémon GO et que nous ne méritons pas de choses d’amélioration de qualité de vie sur ce jeu“.

Il reste maintenant de voir si ce changement de rayon de spawn sera supprimé ou non, mais pour l’instant, les joueurs apprécient ce nouveau changement.