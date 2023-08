Les joueurs de Pokémon Go sont divisés sur les exigences de niveau “pas amusantes”

Certains joueurs de Pokémon Go semblent particulièrement frustrés par les exigences pour passer au niveau supérieur, créant une scission nette au sein de la communauté.

Depuis la sortie de Pokémon Go en 2016, une multitude de contenus a été ajoutée, permettant aux joueurs de prolonger leur expérience et de viser le niveau maximal. Toutefois, atteindre le niveau 50 s’avère parfois laborieux, notamment en considérant les défis à relever entre les niveaux 41 et 50.

Ces défis maintiennent l’engagement des joueurs et sont un excellent ajout pour ceux ayant déjà bouclé leurs quêtes. Néanmoins, certains considèrent ces missions comme “ridicules”, même si tous les fans ne sont pas du même avis.

Les joueurs Pokémon Go en ont assez des défis “ridicules”

Sur Reddit, un utilisateur de Pokémon Go a exprimé son agacement face à l’exigence du niveau 44, qui stipule “Gagner 30 combats de dresseurs dans la Ligue Master”. Il commente avec ironie : “Qu’est-ce que j’aime la Ligue Combat de Pokémon Go et espérer avoir un avantage typologique pour espérer gagner… J’adore tapoter mon écran et être agacé par les caprices de la Ligue Combat… surtout les combats de la Ligue Master.“

Dans les commentaires, il poursuit en détaillant sa frustration face à l’effort nécessaire pour accomplir cette tâche et combien les combats de la Ligue Master peuvent être irritants.

Et naturellement, son post a suscité de vives réactions : certains sont totalement d’accord avec lui, jugeant ces exigences “ridicules”, tandis que d’autres proposent des astuces pour réussir facilement ou minimisent la difficulté.

Un autre joueur de Pokémon Go a suggéré une méthode pour contourner ce défi : “Arrange-toi avec un ami, tu gagneras à coup sûr et tu finiras en moins d’une demi-heure. C’est exactement ce que j’ai fait.“

D’autres, en revanche, ont tenu à nuancer ces propos, plaisantant sur le fait que “gagner 40 combats en Ligue Master semble plus rapide que d’obtenir 11 millions d’XP.” Certains ont étoffé leur argumentation, rappelant que “le but de ces défis est de s’assurer que le joueur ait une certaine expérience dans chaque aspect du jeu.”

Le joueur publiant le post Reddit initial a ensuite développé son ressenti, mentionnant que “le gameplay basé sur le tapotement rapide de l’écran n’est pas amusant et ne m’offre pas une expérience gratifiante.“