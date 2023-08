Les joueurs de Pokémon Go demandent une refonte des Raids Obscurs

Les joueurs de Pokémon Go demandent à Niantic de “repenser” les futurs Raids Obscurs, afin de résoudre des problèmes majeurs.

Pokémon Go a introduit les Raids Obscurs en mai 2023, une nouvelle forme de Raid permettant aux dresseurs d’affronter des versions Obscures de Pokémon — y compris les Légendaires — pendant une durée limitée.

Similaires aux Raids Élite, les Raids Obscurs sont reconnus pour être un peu plus difficiles que les Raids classiques, obligeant les dresseurs à s’organiser pour vaincre le Boss Obscur.

Cependant, de nombreux fans de Pokémon Go ont été déçus par les Raids Obscurs, et espèrent que Niantic repense entièrement cette fonctionnalité, afin de la rendre plus utile et excitante.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les joueurs de Pokémon Go réclament des changements pour les Raids Obscurs

Sur le subreddit de TheSilphRoad, l’utilisateur ntnl a lancé une discussion sur le sujet des Raids Obscurs : “J’espère vraiment que Niantic repensera les Raids Obscurs pour la/les future(s) saison(s).”

L’auteur du post a expliqué que, bien que Mewtwo Obscur et Artikodin aient été amusants, ils ne suscitent plus grand intérêt au sein de la communauté : “…même les chasseurs de shiny les plus acharnés ont arrêté”. Pour ce qui est des autres Raids Obscurs l’auteur clame que “les niveaux inférieurs n’ont jamais été très excitants”, citant des Pokémon comme Étourmi Obscur qui n’intéresse pas grand monde.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Enfin, ntnl ne mâche pas ses mots pour décrire la mécanique des Gemmes purifiées comme une “mécanique épouvantable”.

D’autres joueurs dans les commentaires ont immédiatement rejoint l’avis de l’auteur, proposant par la même occasion quelques solutions.

“Si nous gardons l’idée que cela nécessite une implication IRL, les Raids légendaires Obscurs ont besoin d’un traitement de type Raid Élite. Les Raids Obscurs improvisés ne suffisent pas. Il faut prévoir un horaire pour que les gens puissent se rassembler.”

Globalement, les joueurs semblent assez déçus de voir les mêmes Pokémon peupler les Raids Obscurs pendant des semaines. Des événements ponctuels avec uniquement des Pokémon légendaires prestigieux permettraient à ces Raids spéciaux de regagner l’intérêt des joueurs.

L’article continue après la publicité