Les joueurs Pokémon Go découvrent un étrange problème avec l’objet Go Plus+

Les joueurs de Pokémon Go ont récemment découvert un problème “gênant” avec le nouvel appareil Go Plus+ qui peut être couplé au jeu mobile.

Le nouvel appareil Pokémon Go Plus+ a été déployé pour certains dresseurs. Le Go Plus+ est conçu pour attraper des Pokémon sauvages et collecter des items aux PokéStops, sans avoir à naviguer sur votre téléphone.

Cependant, certains fans se sont déjà offusqués de plusieurs des fonctionnalités du Go Plus+.

Ces fans ont souligné qu’il n’y a pas d’option pour désactiver la lumière et la vibration sur l’objet, et cela est assez gênant.

Le Pokémon Go Plus+ a été officiellement lancé le 14 juillet aux États-Unis, mais certains ont réussi à mettre la main sur l’appareil en avance. Mais rapidement, un joueur a découvert un problème “gênant” avec l’appareil lorsqu’il était à l’extérieur.

Sur Twitter, il a rapporté que le Go Plus+ s’illuminait comme une “disco” à chaque fois qu’il était à proximité d’un PokéStop ou d’un Pokémon. De plus, la vibration et la lumière de l’appareil ne pouvaient pas être désactivées, même en mode silencieux.

Il est important de noter que le développeur a été clair sur l’impossibilité d’éteindre la lumière de l’appareil. Selon les FAQs officielles du Pokémon Go Plus+, celle-ci ne peut pas être éteinte.

De plus, les notifications de vibration pour les PokéStops et les apparitions de Pokémon ne peuvent pas être désactivées non plus. Le seul moyen de résoudre le problème de vibration est de désactiver complètement les notifications.

Bien que l’impossibilité d’éteindre les lumières ou la vibration ait perturbé certains, le reste de retours sur le Go Plus+ sont toutefois assez positifs.