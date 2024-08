Des joueurs de Pokémon Go bannis à cause de combats contre la Team GO Rocket

Affronter la Team Rocket et leur redoutable chef Giovanni est une bonne chose dans les jeux principaux de Pokémon, mais battre trop de membres de la Team Rocket dans Pokémon Go peut potentiellement conduire à des suspensions de compte, comme cela a été rapporté en ligne.

Les Sbires de la Team Go Rocket et leurs leaders sont nécessaires pour obtenir des Pokémon Obscurs. Heureusement, ils apparaissent régulièrement dans le monde, soit aux PokéStops, soit dans leurs célèbres ballons noirs, et l’événement actuel, Semaine Aventure : Offensive, augmente également leur fréquence d’apparition.

Comme la rotation des Pokémon Obscurs et leurs versions Shiny change au fil du temps, les fans aiment affronter les Sbires de la Team Go Rocket pour maximiser leurs chances d’obtenir un Shundo. Cela implique beaucoup de combats contre les sbires de Giovanni.

Malheureusement, trop de rencontres avec la Team Rocket peuvent entraîner une suspension de compte, comme l’a rapporté ZoeTwoDots sur Twitter/X. Elle a signalé des suspensions de compte simplement pour avoir parlé à de nombreux Sbires de la Team Go Rocket et tourné leurs PokéStops, Niantic ayant signalé cela comme une activité suspecte.

Ce n’est pas un incident isolé, car d’autres utilisateurs ont répondu au post, rapportant qu’ils ont également été bannis après avoir chassé les Sbires de la Team Go Rocket. Il n’est pas clair si les bannissements se produisent après avoir atteint 100 rencontres ou moins.

Il est possible que le problème ait été résolu, car ZoeTwoDots a rapporté dans une mise à jour sur Twitter/X que d’autres personnes ne rencontrent plus le bannissement, ce qui suggère que les développeurs ont augmenté la limite qui déclenche les avertissements.

Les joueurs doivent néanmoins rester prudents lorsqu’ils chassent les Sbires de la Team Go Rocket pour obtenir des Pokémon Obscurs Shiny pendant l’événement Semaine Aventure : Offensive de Pokémon Go. Il est parfois difficile de savoir ce qui cause des problèmes dans Pokémon Go, surtout lorsque les rapports sont incohérents.

Pour l’instant, il est préférable d’étaler vos rencontres avec la Team Go Rocket, car l’événement Semaine Aventure : Offensive dure jusqu’au 12 août, donnant aux joueurs le temps de faire tout ce dont ils ont besoin sans risquer de se faire bannir.