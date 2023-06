Les joueurs de Pokémon Go attendent un changement essentiel pour les 7 ans du jeu

Alors que le 7ème anniversaire de Pokémon Go approche à grands pas, les joueurs pensent qu’il est grand temps que le jeu mobile se dote d’options d’accessibilité robustes.

Bien que de nombreux fans de Pokémon Go se souviennent sans doute du phénomène qui a pris le monde d’assaut à l’été 2016, il est peut-être difficile de croire que le 7ème anniversaire de Pokémon Go arrive à grands pas.

Comme de nombreux “jeux-services”, Pokémon Go organisera sans aucun doute une autre célébration d’anniversaire alors que juillet 2023 approche, et les fans sont impatients de voir quel nouveau contenu arrivera dans le jeu.

L’article continue après la publicité

Cependant, au lieu de nouveaux Pokémon, certains fans aimeraient voir des fonctionnalités d’accessibilité enfin faire leur apparition dans Pokémon Go — quelque chose qui manque cruellement dans le jeu.

Les joueurs de Pokémon Go veulent voir plus d’options d’accessibilité

L’appel à des options d’accessibilité a pris de l’ampleur sur le subreddit TheSilphRoad, où un fan a publié : “Dans cinq semaines, Pokémon Go aura 7 ans et à ce jour, il n’a pas de paramètres d’accessibilité.”

L’auteur du post a expliqué : “À une époque où d’autres jeux proposent des paramètres d’accessibilité étendus, je pense que c’est un énorme point noir pour Niantic que leurs jeux n’en proposent aucun.”

L’article continue après la publicité

Au cours des dernières années, l’industrie du jeu vidéo dans son ensemble a fait un effort considérable pour accueillir plus de joueurs que jamais, avec des fonctionnalités dédiées et robustes : palettes de couleurs pour les daltoniens, configuration avancée des touches, lecteur d’écran, réduction des flash lumineux… de nombreuses fonctionnalité permettent d’inclure toujours plus de joueurs.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

En conséquence, ce dresseur a demandé à la communauté quelles options d’accessibilité ils aimeraient voir intégrer dans le jeu, et a même donné quelques-unes des siennes. Celles-ci comprenaient des paramètres dédiés aux daltoniens, un paramètre pour remplacer la nécessité de tapoter l’écran par une simple pression maintenue, et une taille de texte ajustable.

L’article continue après la publicité

D’autres fans dans les commentaires ont convenu que le jeu a besoin de plus d’options comme celles-ci, et ont partagé comment ces suggestions leur seraient utiles. “J’aimerais pouvoir ajuster la taille des textes ! J’ai un astigmatisme et mes yeux ont parfois du mal à rester en place”, a déclaré un utilisateur.

Un autre dresseur a suggéré une option pour limiter les flashs blancs qui apparaissent parfois en jouant. “J’aimerais une option pour se débarrasser des flashs blancs que vous avez lors du changement d’écrans… Les flashs lumineux ont tendance à déclencher des migraines chez moi.”

L’article continue après la publicité

Alors que le nerf des Raids à distance avait déjà soulevé la question de l’accessibilité, notamment en ce qui concerne les personnes à mobilité réduite, ce post Reddit rappelle à juste titre que Pokémon Go a encore bien des progrès à faire pour accueillir les dresseurs avec toutes leurs particularités.