Les joueurs de Pokémon Go affirment que les hausses de prix les éloignent du jeu

De nombreux joueurs de Pokémon Go ont déclaré que les hausses de prix les ont totalement dissuadés de dépenser de l’argent dans la boutique, leur faisant même arrêter le jeu pour certains.

Presque tous les jeux gratuits ont un plan en place pour gagner des revenus. Certains jeux vendent des cosmétiques aux joueurs, tandis que d’autres offrent des avantages en jeu.

Pokémon Go fait partie de ce dernier groupe, offrant aux joueurs des incubateurs pour faire éclore plusieurs œufs à la fois ou simplement accélérer la progression de l’éclosion des œufs, qui nécessite que le joueur marche un certain nombre de kilomètres.

Il existe également des événements payants en jeu dans lesquels le joueur achète un billet pour une série de missions spéciales offrant des récompenses et généralement une chance de capturer un Pokémon rare.

Mais au fil des années, les joueurs ont remarqué que les articles de la boutique de Pokémon Go deviennent de plus en plus chers et qu’il y a de moins en moins d’incitations à les acheter.

La dernière augmentation de prix s’est produite lorsque Niantic a presque doublé le prix du Passe de Raid à distance en avril 2023, une décision qui a immédiatement fait réagir de nombreux fans en colère.

Les joueurs Pokémon Go enragent des prix en jeu qui sont “gonflés”

L’utilisateur Reddit Xbzfunjumper a partagé son histoire dans un message du 7 mai, détaillant pourquoi, après sept ans, il “abandonne” Pokémon Go. L’utilisateur a déclaré que les hausses de prix soudaines ont contribué à sa décision.

“Les boîtes sont maintenant ridiculement chères. Il n’y a pas longtemps, celle de 480 pièces avait trois super-incubateurs, ce qui permettait de les acheter toutes les semaines ou deux semaines afin de profiter de l’éclosion des œufs. Je jetterais même un euro ou deux parce que j’aimais vraiment jouer et que je voulais ces incubateurs supplémentaires” a partagé Xbzfunjumper.

D’autres joueurs ont rapidement donné leur avis sur la question, beaucoup soulignant également comment les hausses de prix ont affecté leur relation avec le jeu.

“La façon dont les billets d’événement sont passés de 5 ₽ [rouble russe] à 15 ₽ m’a vraiment déçu. Surtout avec le jeu perdant des joueurs à gauche et à droite. Il n’y a rien de nouveau, les mêmes mises à jour recyclées. Les prix sont gonflés” a déclaré un autre utilisateur.

“Les prix ont plus affecté le jeu que toute autre chose, et le récent scandale des Raids à distance n’était qu’une partie de cela. Je veux profiter du jeu, mais c’est plus difficile à jouer et plus cher, ce qui le rend effectivement beaucoup moins gratifiant dans son ensemble” estime un autre joueur qui a abandonné le jeu en raison des hausses de prix.

Depuis plusieurs mois maintenant, Pokémon Go vit une période difficile avec de plus en plus de plaintes qui s’accumulent.

Les développeurs vont donc devoir réagir rapidement avant que la situation ne devienne ingérable avec des critiques incessantes et des départs en masse du jeu.