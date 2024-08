Les joueurs de Pokémon Go accusent la boutique d’ajuster illégalement les prix

Une nouvelle théorie concernant les prix des boîtes dans Pokémon Go a laissé les joueurs stupéfaits, certains croyant que les développeurs ajustent les prix en fonction du nombre de pièces détenues.

Pokémon Go est un jeu axé sur la capture, la collection et l’amélioration de vos divers compagnons. Cela se fait en parcourant le monde réel, en interagissant avec des points de repère et en participant à des combats.

Ces activités vous récompensent avec des objets comme des Poké Balls et des Modules Leurre, essentiels pour poursuivre votre aventure en tant que dresseur. Certains de ces objets sont disponibles dans les boîtes de la boutique, qui offrent des réductions en les achetant en gros.

Cependant, il semble que ces réductions pourraient être plus trompeuses qu’on ne le pensait. Un joueur a émis l’idée que les prix dans la boutique changent mystérieusement en fonction du nombre de PokéPièces en sa possession.

Comme le montre callmecalcifer sur Reddit, il a affirmé que les prix des boîtes fluctuaient en fonction du nombre de pièces dont il disposait à un moment donné.

« J’ai remarqué récemment que lorsque j’ai des pièces, les boîtes s’ajustent souvent pour coûter plus que ce que j’ai. Peut-être que c’est juste anecdotique, mais c’est vraiment problématique si c’est vrai. »

Ce post a suscité pas mal de suspicion au sein de la communauté, certains allant même jusqu’à qualifier cette pratique d’« illégale ».

« Chaque boîte ayant un prix différent pour chaque joueur, ça semble tellement illégal », a soutenu un utilisateur.

« C’est vrai ! Ça me dérange tellement que ça me met mal à l’aise », a ajouté un autre.

D’autres ont partagé leurs propres expériences dans les commentaires, beaucoup publiant des captures d’écran de leurs articles affichant des prix différents.

« Je suppose que je ne mérite même pas de réductions », a déploré un utilisateur, n’ayant aucune réduction sur ses boîtes.

Bien que les dresseurs les plus acharnés puissent ne pas y voir un problème, les joueurs plus occasionnels ou adeptes du modèle free-to-play, qui ne peuvent obtenir qu’un nombre limité de PokéPièces, risquent de trouver ces augmentations de prix beaucoup plus contraignantes.