Les joueurs partagent les Pokémon les plus « agaçants » à attraper dans Pokémon Go

Les joueurs de Pokémon Go partagent les Pokémon qu’ils trouvent les plus agaçants à attraper, généralement à cause des hitboxes incohérentes et des problèmes de timing.

Autrefois, la franchise Pokémon ne mettait jamais à l’épreuve la capacité des joueurs à lancer des Poké Balls. Il suffisait d’appuyer sur un bouton et d’espérer le meilleur.

Pokémon Go a tout changé, car le jeu suit les mouvements de votre doigt lors du lancement d’une Poké Ball. Cela signifie que les joueurs peuvent améliorer leurs chances d’attraper en effectuant un lancer au bon moment et en lui donnant une bonne rotation.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les développeurs de Pokémon Go ont ajouté des défis supplémentaires au processus de la Poké Ball, car les Pokémon peuvent se déplacer, rendant la cible plus difficile à atteindre. Certains Pokémon attaqueront également, repoussant la balle si le lancer a lieu en pleine animation.

The Pokémon Company

Les joueurs de Pokémon Go détestent capturer des Pokémon aux hitboxes capricieuses

Dans un post Reddit, un joueur de Pokémon Go a créé une discution pour demander aux autres joueurs quel est, selon eux, le Pokémon le plus agaçant à capturer. Il a par exemple cité Nosferapti, en raison de sa vitesse de déplacement. D’autres joueurs ont rapidement répondu avec leur propre liste des Pokémon les plus ennuyeux de Pokémon Go.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

« Kapoera. Espèce invasive, incroyablement difficile à capturer », a déclaré un utilisateur à propos du Pokémon de type Combat. Un autre a dit, « Marcacrin pour moi. Il est toujours trop loin, ce qui me fait gaspiller 3 balles avant de l’atteindre ».

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

« Honnêtement ? Nosferapti + Yanma, EN PARTICULIER Yanma », a affirmé un autre. Un joueur a aussi mentionné « Chenipotte. Je sais que ça parait idiot, mais le nombre de Chenipotte qui se sont échappés d’une ultra + razz (même ceux à faible CP) est stupéfiant ».

Ce qui agace avec les Pokémon c’est le mélange de vitesse de mouvement et imprévisibilité, une hitboxe qui ne correspond pas au modèle de personnage du Pokémon, et leur distance par rapport au joueur. Combinés, ces facteurs rendent le placement de la Poké Ball sur un Pokémon difficile.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Heureusement, les joueurs ont de grandes chances de capturer des Pokémon sauvages, car ils apparaissent constamment dans le monde extérieur. Ces problèmes surviennent le plus souvent lorsqu’un précieux Pokémon Shiny apparaît, car manquer un lancer devient incroyablement agaçant, surtout s’ils s’enfuient avant que vous ne les capturiez.

Pour plus d’informations sur Pokémon Go, consultez nos guides :

Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain

L’article continue après la publicité