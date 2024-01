Les joueurs de Pokémon Go ne veulent plus de cette fonctionnalité “inutile”

En tant que l’un des jeux mobiles les plus populaires, Pokémon Go est toujours en constante évolution. Mais certaines fonctionnalités ont été signalées comme contre-intuitives et agaçantes par les fans. Voici ce que les joueurs pensent du Widget Campfire.

Les joueurs de Pokémon Go luttent constamment pour trouver un équilibre entre les choses qu’ils aiment et celles qu’ils aimeraient voir disparaître du jeu mobile populaire. Et bien que de nombreux dresseurs de Pokémon apprécient les Voyages hors du temps, d’autres souhaiteraient que certaines fonctionnalités du jeu puissent être modifiées.

Pour certains joueurs, l’une des fonctionnalités les plus ennuyeuses et inutiles du jeu est le Widget Campfire (alias Bouton Campfire) que vous pouvez trouver dans la section supérieure droite de l’écran.

Certains dresseurs de Pokémon Go appellent à un changement de Campfire

L’utilisateur Reddit ‘Seggule’ a été l’un des premiers à porter cette plainte sur Reddit en postant : “Comment faire disparaître ce bouton ? Je le déteste et je veux qu’il disparaisse.” Bien sûr, la plupart des dresseurs étaient d’accord avec la plainte de l’auteur en disant : “La fonctionnalité la plus inutile de tous les temps.” Et : “Niantic ne comprend pas la gestion de l’encombrement de l’écran.”

Le dégoût d’autres joueurs pour Campire va au-delà du simple dérangement. Voici ce qu’un des utilisateurs de Pokémon Go avait à dire sur la fonctionnalité de recherche de groupe en jeu : “Une application lente sans but et une conception d’interface utilisateur incompréhensible qui interrompt votre jeu et le fait redémarrer lorsque vous tapez dessus par accident.”

Pendant ce temps, certains joueurs croient que le principal but du chercheur de groupe est de vider vos passes à distance. L’un d’eux était considérablement en colère contre le fait que l’appariement vous emmène toujours vers un raid inaccessible au lieu de l’un dans votre région : “Chaque fois que vous utilisez Campfire, il vous associe à des personnes à 800 km au lieu de personnes dans le bloc suivant. Génial !”

Nous vous tiendrons informés si Niantic apporte des modifications à cette fonctionnalité du jeu. En attendant, vous pouvez vérifier ce qui se passe avec Pokémon Go lors de l’événement de la Journée Communauté à venir, et les débuts de Typhlosion d’Hisui dans les Raids.