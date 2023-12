Des joueurs Pokémon Go s’agacent de ne pas trouver ces Légendaires

Les joueurs de Pokémon Go ont exprimé leurs frustrations concernant le trio légendaire d’oiseaux de Galar, après que beaucoup ont affirmé n’avoir jamais même rencontré un seul.

Comme dans la série principale de jeux, le dérivé mobile Pokémon Go présente également des monstres qui sont plus difficiles à trouver dans la nature que d’autres.

Bien qu’il y ait de nombreuses apparitions rares de Pokémon sauvages dans le jeu mobile, y compris Kecleon, le Trio du Lac de Sinnoh, et bien d’autres.

Cependant, de nombreux fans considèrent le trio d’oiseaux légendaires de Galar comme le plus rare et le plus frustrant à capturer. De ce fait, les joueurs de Pokémon Go se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur frustration face à ces oiseaux insaisissables, nombreux affirmant n’en avoir toujours pas rencontré.

Les joueurs de Pokémon Go “agacés” par la rareté des oiseaux légendaires de Galar

Un post sur le subreddit Pokémon Go a déclenché une autre discussion parmi les membres de la communauté concernant la rareté du trio d’oiseaux légendaires de Galar.

Le fil, intitulé, “Je commence vraiment à être agacé”, expliquait que l’auteur en avait assez de sa recherche extensive des membres du trio d’oiseaux de Galar.

“J’ai l’impression de chercher ces oiseaux légendaires insaisissables depuis un an. Je marche tous les jours au travail et j’ai ma master ball prête et je ne les vois JAMAIS”, a expliqué le dresseur.

Introduits pour la première fois dans le jeu à l’été 2022, Artikodin, Électhor et Sulfura de Galar ont un taux de fuite de 90 % et ne peuvent être rencontrés qu’en utilisant l’Encens d’aventure quotidienne.

Comme les fans ne peuvent utiliser l’Encens d’aventure quotidienne qu’une fois par jour et pendant 15 minutes, les chances de capturer un oiseau de Galar, sans parler d’en trouver un, sont très minces.

L’auteur n’est pas seul dans sa frustration, car de nombreux autres fans ont affirmé n’avoir jamais rencontré les Légendaires non plus. “Si ça peut aider, je n’en ai absolument vu AUCUN”, a déclaré un autre dresseur. “Je marche tous les jours, utilise l’encens quotidien, et à Hawaï, il y a constamment du vent. Rien.”

Bien que certains aient rétorqué que l’extrême rareté du trio rend leur recherche et leur capture plus gratifiantes, beaucoup ont soutenu que la chasse en elle-même est épuisante.

“Je suis d’accord avec toi, a dit un dresseur. Ne pas se promener dans le noir et le froid tous les jours après le travail à la recherche d’un oiseau qui ne se présentera jamais. Je vais devoir m’en passer.”

Bien que les Pokémon rares rendent la chasse plus engageante, il semble que les fans en aient peu à peu assez de la méthode pour trouver le trio d’oiseaux légendaires de Galar.