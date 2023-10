Un joueur Pokémon Go a trouvé une “Route aberrante” de 7h de marche

Un joueur de Pokémon Go a découvert la route la plus “absurde” dans le jeu, entraînant les fans pendant plus de sept heures pour terminer le ‘Labyrinthe Noodley’.

Les Routes ont été un élément controversé depuis leur lancement en juillet 2023, de nombreux joueurs de Pokémon Go peinant à faire approuver leurs routes choisies ou trouvant certaines créations dangereuses, compliquées ou beaucoup trop longues.

Heureusement, Niantic a modifié beaucoup de celles-ci, et les Routes commencent à ressembler à une fonctionnalité solide dans le jeu. Cependant, cela ne se fait pas sans que quelques conceptions intéressantes ne passent entre les mailles du filet, comme le prouve la “découverte absurde” d’un joueur de Pokémon Go.

Les joueurs de Pokémon Go s’interrogent sur une route “absurde” de 7 heures de long

En postant sur Reddit, un utilisateur de Pokémon Go a partagé une image d’une Route intéressante qu’il a découverte, en joignant une image de ce qui est judicieusement appelé le ‘Labyrinthe Noodley’. La Route en question est essentiellement une expansion de voyage, se dirigeant dans toutes les directions et supposément prenant 425 minutes pour terminer, soit un peu plus de sept heures.

Naturellement, des centaines de joueurs ont commenté pour exprimer leur choc et leur joie devant cette route “absurde”.

Un utilisateur a trouvé la conception indéniablement drôle, déclarant comment il “vit pour les routes hilarantes et mauvaises. Elles sont si incommodes et si drôles en même temps. Comme si Niantic regardait cela et se disait ouais, ça a l’air bien !”

La procédure d’approbation de Niantic a été un élément clé soulevé par les fans, beaucoup se concentrant sur la longueur de la route et se demandant : “Comment cela est-il approuvé alors que mon ovale de 15 minutes est coincé dans les limbes ?”

Bien qu’il y ait eu beaucoup de frustration et de confusion envers cette Route désordonnée, beaucoup de fans ont trouvé le côté positif de cette création, un utilisateur expliquant comment “Vous avez un assez grand rayon lorsque vous suivez une route, donc au lieu de suivre le chemin, vous compléterez des morceaux de cette chose tout d’un coup,” signifiant peut-être qu’il faudra beaucoup moins de sept heures pour terminer.

En fin de compte, un commentaire reflétait vraiment le sentiment de la communauté : “Regardez, vous allez juste devoir accepter que quand Niantic a donné à toute une communauté les outils pour contribuer à cela, certains utiliseraient ces outils pour créer des routes pratiques, et d’autres feraient de l’art magnifique.”

Il n’est pas décidé si c’est de “l’art magnifique” ou simplement “absurde”, mais il est clair que les fans le trouvent à la fois hilarant et indéniablement discutable.