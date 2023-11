Un joueur de Pokémon Go réalise l’impossible grâce à deux captures miraculeuses

Un joueur de Pokémon Go a étonné la communauté en réussissant deux captures “impossibles” et en attrapant certaines des créatures les plus rares du jeu.

Attraper tous les Pokémon n’est pas une tâche facile dans aucun jeu Pokémon, et c’est certainement pas plus simple dans Pokémon Go, surtout qu’il y en a tellement à trouver. Cependant, malgré la variété de Pokémon que l’on peut trouver dans le jeu, certains sont beaucoup plus rares que d’autres, ce qui peut signifier que les joueurs passent des mois sans tomber sur certains Pokémon.

Ainsi, lorsqu’un joueur de Pokémon Go a partagé son coup de chance incroyable, la communauté s’est enflammée à la fois d’émerveillement et de jalousie.

Un joueur de Pokémon Go capture deux Pokémon “impossibles”

Partageant ses captures sur Reddit, un utilisateur a expliqué comment il a “fait l’impossible. Baie Framby Dorée et Hyper Ball, plus un très mauvais lancer trois fois de suite”, partageant une image d’un Artikodin de Galar et d’un Sulfura de Galar capturés.

Comme de nombreux joueurs de Pokémon Go le savent, l’Artikodin de Galar et le Sulfura de Galar sont incroyablement rares à trouver et à capturer. Ils ne peuvent apparaître que lorsque l’encens quotidien est actif et même alors, la plupart des joueurs n’en ont jamais vu auparavant ou n’en ont pas croisé depuis des mois. Alors, en capturer les deux avec un seul encens quotidien est extrêmement impressionnant, surtout qu’ils ont été capturés avec une Baie Framby Dorée et une Hyper Ball.

La communauté a trouvé la capture tout aussi impressionnante, demandant à l’afficheur “Comment ? Vraiment, comment ? J’ai attrapé un Sulfura de Galar et un Artikodin, tous deux avec des Baies Framby Dorées, des Hyper Balls, des lancers courbes excellents et ils se sont tous les deux échappés, je suis tellement envieux en ce moment.”

Alors que certains étaient jaloux, d’autres ont salué la publication pour prouver que la capture est possible : “Merci de me donner espoir que toute autre méthode que la Master Ball est possible aussi haha.”

Il est clair que ce joueur a eu une chance incroyable, et il est peu probable que de nombreux autres fans voient le même genre de captures de sitôt. Comme un utilisateur l’a commenté, “Je n’en ai pas vu depuis le printemps.” Tout ce que nous savons, c’est que cet afficheur devrait probablement acheter un billet de loterie dès qu’il le peut.

