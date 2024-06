Un joueur Pokémon Go utilise une technique spéciale pour obtenir un Shiny

Pour de nombreux joueurs de Pokémon Go, il est déjà assez difficile de trouver une version shiny de leurs monstres préférés. Cependant, une astuce ingénieuse rend la chasse aux shiny beaucoup plus facile.

Un joueur de Pokémon Go a montré une prise étonnante, où après avoir trouvé un shiny pendant la Journée Communauté, il attend et effectue un “échange de shiny” difficile pour changer le type de Pokémon shiny qui apparaît. C’est difficile, mais peut être très utile si c’est bien fait.

Dans un post sur Reddit, le joueur YOLTZsean a partagé une vidéo où il trouve un shiny Mucuscule juste avant la fin de la Journée Communauté à 16h59 heure locale.

Puis, lorsque l’heure passe à 17h00 et que la Journée Communauté se termine, les Pokémon apparaissant sur la carte changent, mais celui qui était à la place du précédent shiny est resté shiny malgré le changement de Pokémon.

Dans ce cas, l’auteur du post a réussi à échanger son shiny Mucuscule contre un shiny Parecool costumé, une trouvaille rare de l’événement Pokémon Go Sables Endormis, bien plus rare que le shiny Mucuscule. Ce n’est pas une technique officielle, donc les instructions sont pour le moins vagues, mais c’est tout de même une idée intéressante.

D’autres joueurs de Pokémon Go dans les commentaires ont partagé un mélange d’admiration et d’étonnement, beaucoup demandant comment réaliser exactement cette technique difficile.

Une personne a demandé : “Qu’est-ce qu’un échange ?” Puis, un autre commentaire a expliqué : “Un échange de shiny, c’est quand vous rencontrez un shiny et que vous ne le capturez pas. Donc, lorsque les apparitions se régénèrent, vous pouvez avoir un autre shiny en capturant le Pokémon qui remplace ce shiny.”

Ce n’est pas aussi simple cependant, car la personne et beaucoup d’autres commentaires ont ajouté le détail que cette technique d’échange ne fonctionne que si “les chances de shiny des deux Pokémon sont les mêmes.” Une autre personne a expliqué : “L’échange ne fonctionne pas avec les shiny de Journée Communauté. Vous aviez une chance sur 512 pour que cela se produise et vous l’avez fait !”

Pendant ce temps, beaucoup d’autres joueurs ont simplement félicité l’auteur pour la capture et le Parecool shiny costumé. “Mince, je voulais vraiment ce Parecool shiny. Félicitations !” a dit un commentaire, tandis qu’un autre ajoutait, “Wow félicitations !!! J’ai essayé cette fois-ci et je n’ai pas eu de chance, peut-être le mois prochain.”

Si vous voulez rester à jour avec Pokémon Go et tous les derniers événements pour avoir une chance de capturer un shiny, assurez-vous de consulter nos guides sur la saison Cieux Partagés de Pokémon Go et l’événement Pas Brûlants de Pokémon Go.

