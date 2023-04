Un joueur Pokémon Go retrouve une cuillère géante volée dans un restaurant

Un joueur de Pokémon Go est devenu le sauveur d’un restaurant Dairy Queen de Phoenix après avoir retrouvé une géante cuillère rouge qui avait été volée une semaine plus tôt.

Il semblerait que la Team Rocket ait cessé de s’en prendre aux Pokémon et ait changé de cible pour s’attaquer aux cuillères.

Le 24 mars, un couple de voleurs a dérobé la statue géante d’une cuillère rouge d’un restaurant Dairy Queen local, d’une valeur de plus de 3 000 dollars.

Une semaine plus tard, alors qu’il cherchait activement des Pokémon à capturer, un joueur Pokémon Go a eu la bonne surprise de tomber sur la géante cuillère rouge en question.

L’article continue après la publicité

Un joueur Pokémon Go résout le mystère de la cuillère du Dairy Queen

S’adressant à Fox, Michael Foster a expliqué qu’il jouait à Pokémon Go pour sortir de chez lui et découvrir de nouvelles choses qu’il n’aurait pas eu l’occasion de voir autrement.

“J’ai un handicap. Cela m’empêche de faire beaucoup de choses, mais ce qui me permet de sortir et d’aller me promener tous les matins, c’est Pokémon Go. Je sors et j’attrape des Pokémon, je me bats dans les arènes et je fais de l’exercice” explique-t-il.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Après avoir repéré la cuillère près d’un collège, il a envoyé un message à sa femme pour lui révéler sa découverte et lui a demandé d’appeler la police afin de la signaler.

L’article continue après la publicité

Bien que la cuillère ait été retrouvée, les voleurs sont toujours en liberté et la police tente de retrouver les responsables.

Quant à Michael Foster, il n’a même pas essayé d’obtenir des glaces à volonté pour son acte héroïque.

“Je ne m’inquiète pas d’une quelconque récompense ou de quoi que ce soit d’autre” a-t-il déclaré. “Je suis juste content qu’ils aient récupéré leur cuillère.“