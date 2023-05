Un joueur de Pokémon Go dévasté après avoir gâché sa Master Ball sur un “imposteur”

Un joueur de Pokémon Go a utilisé sa Master Ball pour attraper un Artikodin de Galar… du moins c’est ce qu’il pensait avant de réaliser l’erreur stupide qu’il avait commise.

Le 22 mai 2023, la Master Ball est enfin arrivée sur Pokémon Go. Cette balle incontournable qui garantit un taux de capture de 100% est présente dans les jeux Pokémon depuis la génération 1. Pour obtenir la leur, les dresseurs doivent terminer l’Étude spéciale Allez, Go!

Bien évidemment, il est conseillé de ne pas gâcher sa Master Ball sur n’importe quel Pokémon, ce qui n’a pas empêché un dresseur de se ruer sur le premier Magicarpe venu. La majorité des joueurs gardent leur précieuse Ball pour une éventuelle rencontre avec les seuls Pokémon réellement difficiles à attrapes dans Pokémon Go : les Oiseaux légendaires de Galar.

En effet, Artikodin de Galar, Électhor de Galar et Sulfura de Galar ont un taux de capture ridiculement bas, couplé à un taux de fuite très élevé. Pour couronner le tout, on ne peut les trouver qu’en utilisant l’Encens d’Aventure Quotidienne, et leur taux d’apparition est extrêmement faible.

Un joueur de Pokémon Go attrape un Pokémon inattendu avec une Master Ball

L’utilisateur Reddit shadi1337 a publié une capture d’écran dévastatrice sur le subreddit de Pokémon Go. L’auteur a ainsi mis en lumière l’événement traumatisant vécu par un joueur qui a attrapé un Pokémon avec sa Master Ball. Alors qu’il pensait avoir capturé Artikodin de Galar, le dresseur malchanceux s’est vite rendu compte qui avait gaspillé sa Master Ball pour un Zorua.

Niantic

Dans Pokémon Go, Zorua se déguise en copiant l’apparence du Copain de chaque dresseur. On peut ainsi deviner que notre malheureux dresseur avait déjà capturé un Artikodin de Galar et qu’il l’utilisait comme Copain. Après avoir attrapé Zorua, le dresseur a partagé sa frustration sur Twitter et tagué Niantic en demandant une autre Master Ball.

Dans les commentaires du post Reddit, un internaute s’est empresser de rappeler une règle de base : “N’ayez jamais votre oiseau de Galar comme copain lorsque vous utilisez l’encens”.

Sans surprise, beaucoup de dresseurs se sont gentiment moqués de notre malheureux dresseurs, dont l’erreur grossière aura tout de même coûté une Master Ball

Fort heureusement, le fameux dresseur avait déjà un Artikodin de Galar, ce qui rend la capture de ce Zorua un peu moins dramatique.