Un joueur de Pokémon Go capture un Légendaire ridicule, mais il reste de l’espoir

Un joueur de Pokémon Go a partagé sa prise légendaire en la qualifiant de “blague” après avoir révélé ses statistiques désastreuses.

Dans un post sur Reddit, l’utilisateur Hour-Original8738 a montré un Sulfura de Galar avec des statistiques presque aussi basses que possible dans le jeu.

Les Oiseaux de Galar sont déjà difficiles à trouver, mais encore plus difficiles à attraper. Donc, enfin en attraper un pour découvrir qu’il est décevant à la fois pour le PvP, comme la Ligue Ultra et la Ligue Master, et pour les raids peut être assez décourageant. Il y a donc une bonne raison pour laquelle les fans offrent leurs condoléances.

Beaucoup de commentaires sous le post viennent de personnes partageant une expérience similaire, comme un commentaire qui note : “J’en ai un similaire lol… J’ai même utilisé ma Master Ball dessus.” Une autre personne a ajouté : “Mdr ça bat mon Artikodin, qui était 0/0/3 !”

Bien que ce soit sans aucun doute frustrant de mettre autant d’efforts pour attraper les Oiseaux de Galar – parfois même en utilisant une Master Ball – il y a quelque chose que les Dresseurs de Pokémon Go peuvent faire, comme le suggèrent de nombreux commentaires sous le post original.

Quelqu’un propose une solution à l’auteur du post en disant : “C’est ton Pokémon Miroir. Échange Chanceux Miroir, c’est-à-dire.” Ce à quoi un des nombreux commentaires confus demande : “Comment fonctionne l’échange chanceux miroir ? Y a-t-il un moyen de garantir qu’il sera chanceux ?”

Si vous ne le saviez pas, un Échange Chanceux est une mécanique spéciale qui se produit occasionnellement lorsque deux Dresseurs Pokémon Go qui sont Amis Chanceux échangent entre eux.

Expliquant cela plus en détail, un commentaire répond : “Les échanges chanceux à la rescousse” et une autre personne a ajouté : “J’avais un Électhor avec le même nombre de statistiques, mais je ne me souviens plus des détails. Mais c’était un excellent échange chanceux avec ma partenaire. Ses stats sont montées à environ 91% pour elle !”