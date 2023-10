Un joueur Pokémon Go s’inquiète : sa mère est captivée par le jeu

Un dresseur de Pokémon Go a demandé de l’aide à la communauté après avoir prétendu que sa mère est “accro” au jeu mobile de capture de monstres.

Comme avec n’importe quel jeu vidéo, Pokémon Go a été conçu pour attirer les joueurs à s’amuser et à revenir pour plus de bonnes captures de monstres.

Cependant, en ce qui concerne les jeux mobiles, beaucoup sont conçus pour faire en sorte que les joueurs se sentent obligés de revenir chaque jour, pour accomplir des tâches quotidiennes, gagner des bonus de connexion, et plus encore.

Maintenant, un joueur de Pokémon Go préoccupé a demandé conseil à la communauté après avoir prétendu que sa mère est devenue “accro” au jeu mobile.

Un fan de Pokémon Go demande de l’aide après l’addiction de sa mère au jeu

Le dresseur en question a fait un post sur le subreddit de Pokémon Go demandant de l’aide, avec un fil intitulé : “Ma mère est accro.”

Le posteur original a continué à expliquer que sa mère se lève à 4 heures du matin avant le travail pour marcher et capturer des Pokémon pendant une heure. De plus, il a expliqué que “Quand nous sommes en voyage, elle ne regarde que son téléphone et c’est comme si elle n’était même pas là avec nous. Quand nous sommes à la maison et que je veux demander quelque chose, elle dit qu’elle travaille.'”

Bien que le dresseur ait admis qu’il ne lui dérange pas qu’elle joue au jeu mobile, il pense “qu’elle joue trop et parfois il semble qu’elle voit le jeu comme une obligation et cela la stresse.”

Il a terminé son post en demandant de l’aide à la communauté sur la manière dont il devrait aborder le sujet avec sa mère.

Beaucoup de joueurs ont pris le post au sérieux et ont offert des conseils sur comment procéder. “Dites que vous êtes inquiet, demandez aux autres de s’exprimer s’ils sont également inquiets. Cela ressemble à une addiction au jeu et devrait être traité comme tel, de préférence par un professionnel,” a dit un fan.

Certains joueurs ont suggéré que le dresseur achète à sa mère un autocatcher pour réduire le temps de jeu. “Peut-être lui acheter un “gotcha” pour qu’elle puisse faire tourner les PokéStops et capturer automatiquement des Pokémon pendant les sorties en famille sans être collée à son téléphone.”

D’autres avaient une vision différente de la situation et ont offert leurs propres perspectives pour le contexte. “J’ai 60 ans et cela fait des années que je suis accro. J’ai arrêté une fois pour jouer à un autre jeu pendant deux ans. Si je n’étais pas accro à cela, je serais probablement accro à quelque chose d’autre…,” a-t-il dit.

Bien que les jeux vidéo puissent être des loisirs amusants à jouer socialement ou seul, il est toujours important de se rappeler de jouer avec modération.