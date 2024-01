Ce joueur de Pokémon Go doit “devenir Jésus” pour participer à ce Raid

Un joueur de Pokémon Go a dû renoncer à un Raid Ultra-Chimère Câblifère car pour atteindre cette Arène, il aurait dû nager sur une longue distance. Et les suggestions de la communauté sur comment résoudre ce problème étaient hilarantes.

Le fait que les Raids n’apparaissent pas toujours là où ils sont censés être, est un problème bien connu des dresseurs de Pokémon Go. Et certains dresseurs de Pokémon ont proposé une myriade de suggestions possibles pour faire disparaître ce problème.

Mais que se passe-t-il lorsque l’emplacement du Raid est tout simplement impossible à atteindre ? Eh bien, ce joueur de Pokémon Go avait un long morceau d’eau entre lui et le Raid Ultra-Chimère qu’il convoitait, et les conseils de la communauté sur comment résoudre le problème étaient énormes.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un joueur de Pokémon Go doit nager pour combattre dans ce Raid

Cela a été posté par l’utilisateur Reddit ‘Beaver-Liquor’ sur le subreddit Pokémon Go : « Si je peux juste faire de la nage sur place pendant 5-10 minutes, je peux attraper ce Câblifère. »

L’OP a partagé cette capture d’écran, qui montre leur emplacement et l’ouverture imminente de l’Ultra-Brèche dans une Arène proche. Malheureusement, l’emplacement de l’Arène était au milieu de l’océan.

La communauté a offert de nombreuses « solutions » possibles à leur dilemme. L’un d’entre eux a même suggéré : « C’est si simple mec, deviens juste Jésus. » Ce à quoi l’OP a répondu : « J’ai plutôt eu beaucoup de vin au lieu de l’eau. » Pendant ce temps, l’utilisateur ‘DarkSwimmer’ a suggéré : « Il est temps de commencer à nager. »

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

D’autres utilisateurs étaient également curieux de connaître l’emplacement de l’Arène elle-même, puisque quelqu’un a dû atteindre cet endroit pour faire une « suggestion » via l’application Pokémon Go. L’un des joueurs commentant ce post a dit : « Pourquoi l’Arène est-elle dans l’eau ? Est-elle accessible ? »

À quoi un autre utilisateur a répondu : « C’est probablement un temps, au milieu de nulle part. Un pêcheur amusant avec beaucoup de temps libre regarde ça et rit aux éclats. »

Que l’emplacement de cette Arène ait été orchestré par un pêcheur en colère ou un joueur habile utilisant Fly reste incertain. Cependant, la rencontre de Liquor-Beaver avec cette Arène inaccessible prouve, une fois de plus, que de nombreux ajustements doivent être faits pour le jeu tout au long de 2024.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et si vous vous demandez ce qui vous attend cette année dans Pokémon Go, voici un calendrier pour les prochaines Heures Vedettes. Et voici un guide avec chaque Raid à venir pour janvier.