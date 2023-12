Le Pokémon injouable dans les jeux principaux désigné par les joueurs

Un fan de Pokémon a expliqué pourquoi, malgré un design cool, le Bruyverne de la sixième génération est presque impossible à utiliser lorsqu’on joue à l’histoire principale.

La franchise Pokémon compte désormais plus de 1 000 créatures que les joueurs peuvent capturer et entraîner. Avec autant de Pokémon répartis sur neuf générations de jeux, il est évident que tous ne seront pas également adaptés pour les aventures.

Mais alors que chaque Pokémon – même les designs les moins populaires – a ses fans, certains sont simplement plus difficiles à utiliser que d’autres. Cela est particulièrement vrai lorsqu’on joue à l’histoire principale, car les joueurs sont plus susceptibles d’entraîner des Pokémon qu’ils prévoient d’utiliser contre les Arènes et les rivaux plutôt que de monter de niveau des Pokémon qu’ils ne prévoient pas d’amener au combat.

Dans cet esprit, un joueur fait valoir que le Pokémon le moins viable pour l’histoire principale dans tous les jeux où il est disponible est le Bruyverne.

Le niveau d’évolution et les statistiques de Sonistrelle et de Bruyverne rendent difficile leur utilisation

L’utilisateur Reddit OrangeVictorious a expliqué pourquoi Bruyverne est si “inutilisable” dans un post sur le subreddit Pokémon.

Comme le post le discute, le principal problème avec Bruyverne est que sa pré-évolution, Sonistrelle, n’évolue pas avant le niveau 48. Pour contexte, c’est le même niveau que la septième arène à Kalos, et les huitièmes arènes à Galar et Paldea – à ce moment-là, la plupart des joueurs “auront absolument une équipe solide”.

Pour aggraver les choses, les statistiques de Sonistrelle sont plutôt médiocres. Son total de statistiques de base est juste de 245, ce qui est inférieur aux starters (qui sont généralement dans les bas 300) et même plus faible que le souvent moqué Keunotor.

À cause de cela, le posteur soutient que “Sonistrelle ne pèsera pas dans votre équipe, exacerbé en outre par son horrible ensemble de mouvements d’évolution.”

En plus de tout cela, Bruyverne n’est pas presque aussi fort que d’autres Pokémon qui évoluent à des niveaux plus élevés, tels que les pseudo-légendaires. Des Pokémon comme Metagross, Carchacrok et Baxcalibur évoluent également à des niveaux élevés, mais ils ont un BST de 600 et des évolutions intermédiaires qui comblent le fossé entre des formes non évoluées faibles et des évolutions finales fortes.

