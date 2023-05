Cette infographie immonde de Pokémon Go passionne les fans

The Pokémon Company | Niantic

Les joueurs de Pokémon Go se moquent de Niantic après la publication d’une infographie hilarante pour le nouvel événement Ombres Croissantes.

Nous sommes à mi-parcours de la Saison 10 de Pokémon Go, et les nouveautés s’enchaînent avec une pléthore de nouveaux Raids et Études. La fête ne fait commencer puisqu’un tout nouveau type de Raid vient de faire son apparition : les Raids Obscurs.

Dans le cadre de l’évent Ombre Croissantes, La Team Go Rocket s’est emparée des Raids et y a placé ses puissants Pokémon Obscurs. C’est l’occasion pour les dresseurs d’affronter ces monstres renforcés, et de les capturer. Mewtwo Obscur, Feurisson Obscur, Farfuret Obscur… de nombreux Pokémon intéressants sont au programme des Raids !

Cependant, il semble que l’équipe de communication de Niantic ait été un peu trop enjouée à l’idée d’annoncer les Raids Obscurs. En effet, le studio a publié une infographie cauchemardesque et absolument bâclée sur sa page page Instagram.

Dans cette publication Instagram maintenant supprimée, Pokémon Go a partagé une infographie présentant les détails de l’événement Raids Obscurs. Cependant, les joueurs ont rapidement constaté les nombreux problèmes : des éléments mal placés, des fautes d’orthographes et même des informations trompeuses.

Pour une raison quelconque, l’image est extrêmement pixelisée, un Ponyta de Galar et un Méga-Scarabrute se baladent librement dans l’infographie, recouvrant d’autres éléments. Si vous observez le document plus attentivement, vous pourrez repérer des tas d’anomalies que les utilisateurs Reddit se sont amusés à compiler.

On peut par exemple citer la lettre “i” manquante dans de nombreux mots, de même pour la lettre “t”. Un Baggiguane ordinaire est répertorié comme une rencontre “si vous êtes chanceux” malgré le fait qu’il soit courant, la phrase “si vous êtes chanceux, vous pourriez rencontrer un shiny !” est copiée/collée à divers endroits, et les Poké Balls sont mal détourées.

Comme l’a décrit un utilisateur, “on dirait quelqu’un qui a essayé d’utiliser Photoshop ou Indesign et n’a pas su comment faire pour que des choses comme l’icône shiny s’adaptent aux images et s’est dit ‘ça fera l’affaire'”.

D’autres se contentent de torpiller l’insouciance des développeurs, “Mon dieu, Niantic est vraiment une entreprise en déroute, n’est-ce pas ?” a écrit un autre utilisateur.

À l’heure actuelle, la version republiée a corrigé les erreurs grammaticales et ainsi que le Ponyta et Méga-Scarabrute invasifs. Cependant, certains des autres problèmes de conception subsistent.