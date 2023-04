Un joueur de Pokémon Go découvre un “imposteur” parmi les Évolitions

Un joueur de Pokémon Go a remarqué qu’une des évolutions d’Évoli dans son arène avait un petit quelque chose d’étrange.

Le Pokémon de Génération 1 Évoli, peut évoluer en huit espèces différentes, également appelées “évolitions”. Les types possibles sont Eau, Électrique, Feu, Psy, Ténèbres, Plante, Glace et Fée. Malgré la variété des types, les fans de Pokémon attendent avec impatience de nouvelles options.

En plus des jeux principaux, la lignée évolutive d’Évoli apparaît dans Pokémon Go. Il y a plusieurs années, la mascotte de Pokémon, Pikachu, a reçu un chapeau à l’effigie de l’évolition de type Ténèbres, Noctali. Ce cosmétique en édition limitée a permis à Pikachu de tenter de se fondre parmi les autres évolitions dans une arène de Pokémon Go.

Niantic Pikachu serait en fait une évolution d’Évoli ?

Un joueur de Pokémon Go découvre une évolition suspecte

L’utilisateur Reddit Constant_Ad_2776 a posté sa prise de conscience concernant l’une des évolitions présentées sur le subreddit de Pokémon Go. Notre dresseur a en effet partagé la capture d’écran d’une arène locale comprenant des versions chromatiques de Phyllali, Mentali, Aquali, Voltali et Nymphali. Cependant, la sixième évolition, Noctali, était en réalité un Pikachu portant un chapeau costume.

“Je n’ai jamais vu ce Pikachu et mon dieu, je le veux,” a écrit aWiiGameCube. “Comment a-t-il été obtenu ??? Et est-il toujours disponible ???”

Les joueurs de Pokémon Go pouvaient attraper le Pikachu avec le chapeau Noctali lors du défi Throwback en mai 2020. L’événement ramenait les utilisateurs dans le temps et dans les régions les plus anciennes telles que Kanto, Johto, Hoenn et Sinnoh.

“Ça me fait penser à comment dans Pokémon Let’s Go Évoli, votre Évoli partenaire de départ ne peut pas évoluer”, se souvient JoviAMP. “Mais il peut obtenir des tenues de toutes ses formes évoluées, ainsi qu’une série de capacités uniques enseignées par des dresseurs spéciaux.”