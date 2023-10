Guide de tailles de Pitrouille sur Pokémon Go : Laquelle est la meilleure ?

Pitrouille est l’une des créatures les plus intéressantes que vous pouvez rencontrer dans Pokémon Go, avec quatre tailles différentes disponibles à la capture. Mais laquelle est la meilleure ? Découvrons-le.

Alors que Halloween approche une fois de plus, de nombreux joueurs de Pokémon Go rencontreront Pitrouille, un Pokémon de type Spectre/Plante qui est apparu pour la première fois dans la région de Kalos.

Contrairement à la plupart des autres Pokémon dans le jeu, Pitrouille peut être trouvé en quatre tailles différentes — tout comme les citrouilles dans la réalité — allant de Mini à Maxi, et même en taille Ultra.

Si vous vous demandez si les tailles de Pitrouille ont un impact sur ses statistiques dans Pokémon Go, ou celle que vous devriez chasser, nous avons toutes les informations dont vous avez besoin ci-dessous.

Les tailles de Pitrouille expliquées dans Pokémon Go

Pitrouille peut être trouvé en quatre tailles dans Pokémon Go : Mini, Normale, Maxi, et Ultra.

La principale différence entre les tailles de Pitrouille est leur répartition des statistiques. Les tailles plus petites ont des statistiques de Défense et d’Attaque légèrement supérieures, tandis que les tailles plus grandes ont des statistiques d’Endurance nettement supérieures.

Il vaut également la peine de mentionner que la taille de Pitrouille affectera la taille de Banshitrouye lors de son évolution ; par exemple, si vous faites évoluer un Pitrouille petit, vous obtiendrez un Banshitrouye petit, et ainsi de suite.

Quelle taille de Pitrouille est la meilleure dans Pokémon Go ?

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de différence entre chaque taille de Pitrouille, on croit généralement que Pitrouille Ultra est la meilleure option.

Cela est principalement dû au fait que Pitrouille Ultra a une Endurance bien plus élevée avec seulement un petit sacrifice dans les statistiques de Défense et d’Attaque. Il a également le PC max le plus élevé des quatre tailles, ce qui est important au combat.

Il pourrait y avoir certains cas où un Pitrouille de taille Normale ou Maxi aura l’avantage en raison de leurs statistiques d’Attaque légèrement supérieures, mais la différence n’est pas vraiment remarquable.

Comment obtenir différentes tailles de Pitrouille dans Pokémon Go

Il n’y a aucun moyen d’influencer les tailles de Pitrouille que vous rencontrerez dans Pokémon Go, mais vous verrez une différence visuelle lorsque vous serez sur l’écran de capture qui peut vous aider à identifier ce que vous avez trouvé.

En règle générale, les Pitrouille de plus petite taille sont plus communs dans la nature, tandis que les Pitrouille de plus grande taille sont plus difficiles à rencontrer. Utiliser de l’Encens et la fonctionnalité À proximité peut vous aider à en trouver plus.

Les joueurs de Pokémon Go devront collecter les quatre tailles de Pitrouille, dans le cadre de la Collection du Harvest Festival 2023.

C’est tout ce que vous devez savoir sur les tailles de Pitrouille ! Consultez notre guide d’évolution de Banshitrouye et plus de contenu sur Pokémon Go ci-dessous :

