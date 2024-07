Comment battre Méga-Kangourex dans Pokémon Go : faiblesses, contres…

The Pokémon Company

Pokémon Go accueille une nouvelle série de Méga-Raids, et l’un des boss de retour est Méga-Kangourex. Examinons les faiblesses, les résistances et les meilleurs contres pour affronter Méga-Kangourex.

Au fil des ans, Pokémon Go a introduit de nombreux Pokémon Méga dans le jeu. Depuis l’introduction de cette mécanique, les fans ont vu l’inclusion de Méga-Lucario, Méga-Ectoplasma, Méga-Rayquaza et bien d’autres.

Désormais, Pokémon Go a annoncé que Méga-Kangourex reviendra dans le jeu. Voici tout ce que les dresseurs doivent savoir pour vaincre Méga-Kangourex lors de ces prochains raids.

Faiblesses de Méga-Kangourex dans Pokémon Go

En tant que Pokémon de type Normal, Méga-Kangourex est uniquement faible face aux attaques de type Combat. Par conséquent, les dresseurs devraient se concentrer sur l’entraînement de puissants Pokémon de type Combat pour participer à ce raid.

De même, Méga-Kangourex n’est résistant qu’à un seul type : Spectre. Les joueurs devraient éviter d’amener des Pokémon de type Spectre dans le raid, ou des Pokémon possédant des attaques de type Spectre.

Contres de Méga-Kangourex dans Pokémon Go

Méga-Kangourex étant un Pokémon purement de type Normal, il est résistant aux attaques de type Spectre, mais faible face aux attaques de type Combat. Un Pokémon de type Combat avec deux attaques de type Combat sera votre meilleur contre. À un niveau suffisamment élevé – environ 35/40 – deux ou trois dresseurs devraient pouvoir abattre le Pokémon kangourou.

Voici quelques-uns des meilleurs contres pour le Méga-Raid de Méga-Kangourex dans Pokémon Go :

POKÉMON MEILLEURES ATTAQUES Méga-Rayquaza Draco-Queue & Draco-Ascension Méga-Braségali Riposte & Exploforce Méga-Gallame Balayage & Close Combat Bétochef Riposte & Dynamo-Poing Lucario Riposte & Aurasphère Zapdos de Galar Riposte & Close Combat Terrakium Double Pied & Lame Sainte Keldeo Balayage & Lame Sainte Mackogneur Obscur Riposte & Dynamo-Poing

Ces Pokémon sont parmi les plus efficaces pour affronter Méga-Kangourex. Assurez-vous de les avoir suffisamment renforcés pour qu’ils soient efficaces dans un Méga-Raid.

Après avoir vaincu Méga-Kangourex dans un Méga-Raid, vous aurez la possibilité de capturer un Kangourex et de gagner de la Méga-Énergie pour Méga-Kangourex.

Pour transformer votre propre Kangourex en Méga-Kangourex, vous devez collecter 200 Méga-Énergie et l’utiliser sur votre Kangourex choisi (de préférence un avec de bonnes statistiques) pour le transformer temporairement en Méga-Kangourex.

Répéter l’opération est gratuit après un certain temps, souvent quelques jours, ou vous pouvez utiliser plus de Méga-Énergie pour le transformer à nouveau rapidement.

Méga-Kangourex peut-il être Shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Pokémon Go offre actuellement l’opportunité de capturer un Kangourex Shiny.

Si vous battez un Méga-Kangourex, le taux de rencontre Shiny est légèrement différent. Le taux de rencontre Shiny est plus élevé après un Méga-Raid qu’un taux de rencontre normal.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur le Raid de Méga-Kangourex ! Pour plus de contenu sur Pokémon Go, consultez nos autres guides sur le jeu mobile de Niantic :

