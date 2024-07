Comment battre Méga-Cizayox dans Pokémon Go : faiblesses, contres…

Pour vaincre Méga-Cizayox dans Pokémon Go, il est crucial de connaître ses faiblesses et d’utiliser les meilleurs contres possibles. Voici toutes les informations nécessaires pour réussir les Méga-Raids contre ce puissant Pokémon.

Méga-Cizayox est l’une des nombreuses Méga-Évolutions présentes dans Pokémon Go, aux côtés d’autres comme Méga-Lucario, Méga-Ectoplasma et Méga-Rayquaza.

Ce Pokémon méga-évolué de type Insecte/Acier est un attaquant solide, mais il a une faiblesse notable que les dresseurs peuvent exploiter.

Faiblesses de Méga-Cizayox dans Pokémon Go

Méga-Cizayox est de type Insecte/Acier, ce qui signifie que sa seule faiblesse – qui est d’ailleurs une double faiblesse – est le type Feu. Ainsi, pour maximiser vos chances de succès, il est recommandé de se concentrer sur des Pokémon de type Feu avec des ensembles de mouvements correspondants lors de la composition de votre équipe de Raid.

Méga-Cizayox possède également de nombreuses résistances : évitez d’utiliser des Pokémon ou des attaques de type Insecte, Dragon, Fée, Plante, Glace, Normal, Poison, Psy et Acier, car ils infligeront peu de dégâts.

Contres de Méga-Cizayox dans Pokémon Go

Voici quelques-uns des meilleurs contres pour affronter Méga-Cizayox :

POKÉMON MEILLEURES ATTAQUES Méga-Dracaufeu Y Danse Flammes & Rafale Feu Reshiram Crocs Feu & Flamme Croix Moltres Obscur Danse Flammes & Surchauffe Ho-Oh Obscur Calcination & Feu Sacré Méga-Braségali Danse Flammes & Rafale Feu Méga-Démolosse Crocs Feu & Lance-Flammes Lugulabre Obscur Danse Flammes & Surchauffe Dracaufeu Danse Flammes & Rafale Feu Entei Obscur Crocs Feu & Surchauffe Darumacho (Standard) Crocs Feu & Surchauffe Simiabraz Danse Flammes & Rafale Feu

Ces Pokémon sont des choix optimaux pour composer votre équipe contre Méga-Cizayox, mais il est important de les avoir suffisamment renforcés pour être efficaces dans un Méga-Raid.

Si vous ne possédez aucun de ces contres, concentrez-vous simplement sur vos Pokémon de type Feu les plus puissants et assurez-vous qu’ils connaissent des mouvements de type Feu, car les autres types élémentaires ne seront pas efficaces.

Il n’est pas possible de capturer un Méga-Cizayox dans Pokémon Go, car la Méga-Évolution est un état temporaire. Cependant, après avoir vaincu Méga-Cizayox dans un Méga-Raid, vous aurez la chance de capturer un Cizayox classique.

Pour méga-évoluer votre Cizayox, vous devrez accumuler suffisamment de Méga-Énergie, que vous pouvez obtenir en battant plusieurs Méga-Cizayox dans les Méga-Raids, bien que cela puisse prendre du temps.

Méga-Cizayox peut-il être Shiny dans Pokémon Go ?

Oui, il est actuellement possible de capturer un Cizayox Shiny dans Pokémon Go. Le taux de rencontre Shiny est légèrement plus élevé après un Méga-Raid que lors d’une rencontre normale.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur les contres et faiblesses de Méga-Cizayox ! Pour plus de conseils et de guides sur Pokémon Go, consultez nos autres articles sur le jeu mobile de Niantic :

