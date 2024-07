Comment battre Fulguris Forme Avatar dans Pokémon Go : faiblesses, contres…

Vaincre et capturer Fulguris Forme Avatar dans Pokémon Go ne sera pas facile, alors voici les meilleurs contres pour vous mener directement à la victoire.

Aux côtés des autres Légendaires des Forces de la Nature, Fulguris Forme Avatar a fait sa première apparition dans la région d’Unys de Pokémon Noir & Blanc en 2010. Bien qu’il ne soit pas aussi emblématique que des Pokémon comme Mewtwo et Suicune, il mérite tout de même une place dans votre équipe.

L’article continue après la publicité

Les dresseurs cherchant à vaincre Fulguris dans les Raids devront se préparer, car ce ne sera pas un combat facile. Nous avons rassemblé les meilleurs contres et mouvements pour y parvenir – et si vous avez de la chance, vous pourriez rencontrer une version shiny rare de Fulguris.

L’article continue après la publicité

The Pokémon Company

Faiblesses de Fulguris Forme Avatar

Fulguris est un Pokémon de type double Électrik/Vol, ce qui signifie qu’il est seulement vulnérable aux attaques de type Glace et Roche et résistant aux attaques de type Sol, Combat, Plante, Insecte, Vol et Acier. Vous devriez vous concentrer sur des Pokémon puissants de type Glace et Roche pour ce combat.

L’article continue après la publicité

Fulguris Forme Avatar a un PC de Boss de Raid de 46 044 et est boosté par les conditions météorologiques Pluie et Vent, il est donc préférable d’éviter de le combattre pendant ces conditions si possible.

Meilleurs contres de Fulguris dans Pokémon Go

Le contre ultime ici serait Mammochon Obscur, mais comme la plupart des joueurs n’auront pas accès à cette forme améliorée, nous avons listé les meilleurs contres non-Méga pour affronter Fulguris Forme Avatar.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

POKÉMON ATTAQUE IMMÉDIATE ATTAQUE CHARGÉE Charkos Anti-Air Éboulement Rhinastoc Anti-Air Roc-Boulet Mammochon Poudreuse Avalanche Darumacho (Galar) Crocs Givre Avalanche Tyranocif Anti-Air Lame de Roc Terrakium Anti-Air Lame de Roc Givrali Souffle Glacé Avalanche Dimoret Souffle Glacé Avalanche Mewtwo Coupe Psycho Laser Glace Lippoutou Souffle Glacé Avalanche

Il y a un bon mélange de Pokémon rares et plus communs ci-dessus, il devrait donc y avoir quelque chose pour chaque dresseur. Cependant, si vous ne possédez aucun d’entre eux, concentrez-vous sur les Pokémon de type Roche et Glace les plus puissants de votre collection.

Nous recommandons d’avoir au moins quatre dresseurs pour affronter Fulguris Forme Avatar, car ce sera un boss difficile à vaincre – d’autant plus qu’il n’a pas de double faiblesse comme Fulguris Forme Totémique.

L’article continue après la publicité

Les dresseurs chanceux pourraient rencontrer une version shiny de Fulguris lors des Raids 5 Étoiles, mais malheureusement, il n’existe pas vraiment de moyen d’augmenter vos chances de l’obtenir.

L’article continue après la publicité

Bien sûr, lors de la chasse aux Shiny dans la nature, les joueurs peuvent utiliser des objets comme l’Encens ou participer à des événements comme les Heures Vedettes pour augmenter leurs chances, mais cela ne s’applique pas aux Raids.

Cela signifie que si vous êtes déterminé à obtenir un Fulguris Forme Avatar shiny, vous devrez simplement persévérer jusqu’à réussir.

L’article continue après la publicité

Voilà tout ce que vous devez savoir pour vaincre Fulguris Forme Avatar ! Consultez d’autres guides de Pokémon Go ci-dessous :

Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain