Comment battre Cresselia Obscur dans Pokémon Go : faiblesses, contres…

La variante Obscure de Cresselia fera ses débuts dans Pokémon Go lors d’un nouvel événement de prise de contrôle de la Team Go Rocket. Voici tout ce que vous devez savoir pour vaincre et capturer ce légendaire de la région de Sinnoh dans le jeu de Niantic.

Cresselia, le légendaire de type Psy de la région de Sinnoh, est actuellement l’une des créatures les plus puissantes disponibles dans Pokémon Go. Cette créature majestueuse excelle à la fois en PvP et en PvE et fera maintenant ses débuts dans sa version Obscur encore plus puissante.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Niantic

Faiblesses de Cresselia Obscur dans Pokémon Go

Le puissant Cresselia Obscur est, comme sa forme normale, un Pokémon de type pur Psy, ce qui signifie qu’il est faible face aux attaques de type Insecte, Spectre et Ténèbres.

Il est également important de noter que Cresselia Obscur résistera aux attaques de type Combat et Psy, il est donc déconseillé d’utiliser ces types de Pokémon lors de la rencontre.

Contres de Cresselia Obscur dans Pokémon Go

Voici quelques-uns des meilleurs contres que vous pouvez utiliser contre Cresselia Obscur dans le jeu :

L’article continue après la publicité

POKÉMON MEILLEUR MOVESET Necrozma Ailes de l’Aurore Griffe Ombre & Rayon Spectral Méga-Tyranocif Morsure & Centrifugifle Méga-Ectoplasma Léchouille & Ball’Ombre Méga-Branette Griffe Ombre & Ball’Ombre Lugulabre Obscur Châtiment & Ball’Ombre Corayôme Obscur Châtiment & Ball’Ombre Necrozma Crinière du Couchant Griffe Ombre & Choc Météore Pierroteknik Étonnement & Ball’Ombre Gromago Châtiment & Ball’Ombre Trioxhydre Morsure & Centrifugifle

La table comprend un mélange de Méga-Évolutions, de Légendaires, de Pokémon Obscur et de Pokémon plus communs, offrant ainsi des options pour les dresseurs de tous niveaux.

L’article continue après la publicité

Même si les Pokémon mentionnés ci-dessus sont très efficaces contre Cresselia Obscur, ils doivent être bien entraînés et connaître les bonnes attaques pour remporter le combat.

Souvent, Cresselia Obscur sera disponible au cours d’événements spéciaux. Que ce soit en complétant des tâches ou en le trouvant dans les Raids Obscurs, soyez attentifs aux prochaines annonces de Niantic !

En rapport: Kyogre Obscur va probablement tout chambouler dans Pokémon Go

L’article continue après la publicité

Cresselia Obscur peut-il être shiny dans Pokémon Go ?

Non, Cresselia Obscur ne peut pas être shiny dans Pokémon Go. Comme pour de nombreux autres Pokémon Obscur, il est probable que la version shiny de Cresselia Obscur soit ajoutée au jeu lors d’une autre occasion spéciale.

L’article continue après la publicité

Voilà tout ce que vous devez savoir pour vaincre Cresselia Obscur dans Pokémon Go. Si vous êtes fan des variantes Obscur, n’oubliez pas de vous renseigner également sur Suicune Obscur et Lugia Obscur.