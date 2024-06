Comment battre Cancrelove dans Pokémon Go : Raid, faiblesses, contres

Cancrelove, le Pokémon Ultra-Chimère stylée, revient dans les Raids 5 étoiles de Pokémon Go pour inaugurer sa version Shiny. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette Ultra-Chimère, y compris ses faiblesses et les meilleurs contres pour la vaincre.

Les Ultra-Chimères sont apparues pour la première fois dans la région d’Alola de Pokémon Soleil et Lune, et en raison de leur puissance et de leur design comparables à ceux des Pokémon légendaires, leurs apparitions dans Pokémon Go suscitent toujours beaucoup d’enthousiasme chez les dresseurs.

The Pokémon Company

Faiblesses de Cancrelove dans Pokémon Go

Cancrelove est un Pokémon de type Insecte/Combat, ce qui signifie qu’il est faible face aux attaques de type Fée, Feu, Vol et Psy. Il est particulièrement vulnérable aux attaques de type Vol, alors concentrez-vous sur celles-ci autant que possible.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il est également important de connaître les résistances de Cancrelove en allant au combat. Il résiste aux attaques de type Insecte, Ténèbres, Combat, Plante et Sol. Évitez d’utiliser ces types d’attaques, car elles ne causeront pas assez de dégâts.

Contres de Cancrelove dans Pokémon Go

Voici quelques-uns des meilleurs contres que vous pouvez utiliser pour vaincre Cancrelove dans le jeu :

POKÉMON MEILLEUR ENSEMBLE D’ATTAQUES Méga-Rayquaza Lame d’Air & Draco-Ascension Méga-Drattak Crocs Feu & Vol Méga-Roucarnage Tornade & Rapace Sulfura Obscur Cru-Ailes & Piqué Corboss Obscur Picpic & Piqué Étouraptor Obscur Tornade & Vol Amovénus (Forme Avatar) Vent Féérique & Vol Yveltal Tornade & Mort’Ailes Gueriaigle Lame d’Air & Vol Déflaisan Lame d’Air & Piqué

Cette liste inclut des Méga-Pokémon, des Légendaires, des Obscurs et des Pokémon plus communs afin qu’il y ait des options pour tous les niveaux de dresseurs. Souvenez-vous que même s’ils sont très efficaces, ils doivent être à un niveau élevé pour maximiser leur impact.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Comme vous pouvez le voir, les meilleurs contres sont principalement des Pokémon de type Vol ou ceux ayant accès à des attaques de type Vol, car Cancrelove y est particulièrement vulnérable. Si vous ne possédez pas les contres mentionnés ci-dessus, concentrez-vous sur vos types Vol les plus puissants avec des ensembles d’attaques adaptés, ou optez pour des types Fée, Feu et Psy.

La seule façon d’obtenir une Ultra-Chimère dans Pokémon Go est de la défier au combat. Pour obtenir Cancrelove dans le jeu, vous devez d’abord la vaincre dans un Raid 5 étoiles, puis la capturer avec les Honor Balls fournies.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Gardez à l’esprit que les Ultra-Chimères n’apparaissent pas toujours dans les Raids, car elles sont disponibles pour une durée limitée et varient selon les rotations de Raids les plus récentes.

Heureusement pour les joueurs, Cancrelove apparaîtra comme Boss de Raid lors de l’événement Pokémon Go Fest 2024 à Madrid, qui aura lieu du 14 juin 2024 au 16 juin 2024, pour inaugurer sa version Shiny. Elle sera également de retour pour l’événement mondial avec toutes les autres Ultra-Chimères les 13 et 14 juillet 2024.

Cancrelove peut-il être Shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Cancrelove peut être Shiny dans Pokémon Go, et cette version spéciale sera disponible dès le début de l’événement le 14 juin 2024.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les joueurs pourront défier cette Ultra-Chimère pour essayer de trouver une Cancrelove Shiny, qui se distingue par sa tenue noire, contrairement à la tenue entièrement blanche de la Cancrelove normale.

Rappelez-vous que les chances de rencontrer un Shiny dans le jeu sont très faibles et qu’il n’existe aucune méthode ou objet spécial pour augmenter vos chances.

Voilà tout ce que vous devez savoir pour vaincre Cancrelove dans Pokémon Go. Consultez nos autres guides :

Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain

L’article continue après la publicité