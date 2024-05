Comment battre Câblifère dans Pokémon Go : Raid, faiblesses, contres…

The Pokémon Company

L’Ultra-Chimère Câblifère revient dans Pokémon Go pour dévoiler sa version Shiny, alors connaître ses faiblesses et les meilleurs contres vous aidera à la vaincre dans les Raids 5 Étoiles.

Câblifère, le Pokémon de type Électrik, est une Ultra-Chimère qui a fait sa première apparition dans la région d’Alola des jeux Soleil & Lune et a fait ses débuts dans Pokémon Go lors de l’événement Go Fest Sapporo en 2022.

Si vous cherchez à ajouter Câblifère normal ou Shiny à votre collection, continuez à lire pour apprendre comment vaincre cette Ultra-Chimère en combat.

Faiblesses de Câblifère dans Pokémon Go

Câblifère est un Pokémon de type Électrik pur, ce qui signifie qu’il n’a qu’une seule faiblesse, les attaques de type Sol. Assurez-vous d’avoir des Pokémon de ce type dans votre équipe, sinon vous pourriez avoir du mal à le vaincre.

Il est également important de connaître les résistances de Câblifère avant d’entrer en combat : évitez d’utiliser des attaques de type Électrik, Vol et Acier ou des Pokémon de ces types, car elles ne feront presque aucun dégât.

Contres de Câblifère dans Pokémon Go

Voici quelques-uns des meilleurs contres à utiliser contre Câblifère dans le jeu :

POKÉMON MEILLEUR COMBO D’ATTAQUES Primo-Groudon Tir de Boue & Lame Pangéenne Méga-Carchacrok Tir de Boue & Telluriforce Méga-Laggron Tir de Boue & Séisme Minotaupe Obscur Coud’Boue & Sable Ardent Mammochon Obscur Coud’Boue & Cavalerie Lourde Rhinastoc Obscur Coud’Boue & Séisme Démétéros Forme Totémique Tir de Boue & Typhon Pyrosable Démétéros Forme Avatar Tir de Boue & Telluriforce Golgopathe Coud’Boue & Telluriforce Ursaking Charge & Cavalerie Lourde

La liste comprend des Méga, des Légendaires, des Obscurs, et des Pokémon plus communs afin qu’il y ait des options pour les dresseurs de tous niveaux.

Si vous n’avez pas de Pokémon de type Sol puissants, notre meilleur conseil est de vous concentrer sur vos Pokémon les plus forts qui ne sont pas de type Vol ou Eau, car ces deux types sont faibles face aux attaques de type Électrik.

Comme pour toutes les autres Ultra-Chimères, la seule façon d’obtenir Câblifère est de le vaincre d’abord dans un combat de Raid 5 Étoiles, puis d’utiliser les Honor Balls données pour tenter de le capturer. Cependant, les Ultra-Chimères ne sont pas toujours disponibles dans le jeu.

Câblifère peut-il être Shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Câblifère peut maintenant être Shiny dans Pokémon Go, car cette version spéciale vient d’être ajoutée au jeu.

Alors que Câblifère normal a un corps noir, Câblifère Shiny a un corps bleu clair, ce qui le rendra très facile à repérer. Cependant, n’oubliez pas que les chances de rencontrer réellement un Shiny dans le jeu sont très faibles et qu’il n’existe aucune méthode ou objet spécial pour augmenter vos chances.

Voilà tout ce que vous devez savoir pour vaincre Câblifère dans Pokémon Go. N’oubliez pas de consulter tous nos guides sur le jeu mobile :

