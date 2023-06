Comment battre Méga-Ténéfix dans Pokémon Go : Faiblesses, contres…

Mega-Ténéfix fait enfin ses débuts dans Pokémon Go, vous aurez donc besoin de connaître ses faiblesses et les meilleurs Pokémon pour le contrer.

Il y a déjà beaucoup de Méga-Évolutions disponibles dans Pokémon Go, et une de plus est prête à rejoindre votre collection : Mega-Ténéfix ! Ce Pokémon de type Ténèbres / Spectre arrive dans l’application mobile dans le cadre de l’événement Flamme ténébreuses le 29 juin 2023.

Que vous ayez besoin d’un puissant Pokémon de type Ténèbres et Spectre ou que vous cherchiez simplement à compéter votre Pokédex, ne ratez pas cette occasion de capturer Méga-Ténéfix.

Néanmoins, il faudra tout d’abord le battre en Méga-Raid. Pour vous aider à vaincre Mega-Ténéfix et à Mega-Évoluer un Ténéfix, nous avons mis en place un guide de Raid comprenant des détails sur ses faiblesses et certains des meilleurs Pokémon pour le contrer.

Sommaire

Faiblesses de Méga-Ténéfix dans Pokémon Go

Méga-Ténéfix est un Pokémon de type Ténèbres/Spectre, ce qui signifie que sa seule faiblesse est les attaques de type Fée.

Cela simplifie le choix d’une équipe puisque vous n’avez qu’un seul type à cibler, mais cela pourrait être un défi si vous n’avez pas de Pokémon de type Fée puissant.

D’autre part, Mega-Ténéfix résiste aux attaques de type Combat, Normal, Poison et Psy. Évitez donc de vous compliquer la tâche et évitez les attaques de ce type.

Contres de Méga-Ténéfix dans Pokémon Go

Voici certains des meilleurs Pokémon ainsi que leurs attaques pour vous aider à vaincre Méga-Ténéfix :

Pokémon Attaques Méga-Gardevoir Charme & Éclat Magique Câblifère Éclair & Éclat Magique Zacian Aboiement & Câlinerie Togekiss Charme & Éclat Magique Gardevoir Charme & Éclat Magique Nymphali Charme & Éclat Magique Oratoria Charme & Pouvoir Lunaire Granbull Charme & Câlinerie Galopa de Galar Vent Féérique & Câlinerie Florges Vent Féérique & Pouvoir Lunaire

Le contre ultime pour Mega-Ténéfix est sans aucun doute Méga-Gardevoir. Si vous avez accès à cette puissante créature, c’est le moment parfait pour l’utiliser. N’oubliez pas qu’elle donnera également un boost d’attaque à vos coéquipiers de type Fée, ce qui la rendra encore plus efficace en combat.

En dehors de Méga-Gardevoir, il s’agit simplement de choisir votre Pokémon de type Fée le plus puissant et de vous assurer qu’il connaisse des attaques de type Fée. Si vous manquez de Pokémon de type Fée, votre meilleure option est d’utiliser votre Pokémon le plus puissant tout en évitant les résistances de Méga-Ténéfix.

Comment obtenir Méga-Ténéfix dans Pokémon Go

Comme toutes les Méga-Évolutions dans Pokémon Go, vous ne pouvez pas attraper Méga-Ténéfix sous sa forme Méga-Évoluée.

Au lieu de cela, vous devrez vaincre plusieurs Mega-Ténéfix dans des Méga Raids, accumuler Méga-énergie que vous recevrez en récompense, puis utiliser cette Méga-énergie pour Méga-évoluer temporairement votre Ténéfix préféré.

La bonne nouvelle est qu’une fois que vous avez Méga-Évolué votre Ténéfix, vous n’aurez plus besoin d’utiliser plus d’énergie Mega pour le refaire à l’avenir. Vous devrez simplement attendre qu’un délai soit terminée avant de lancer le processus à nouveau.

Méga-Ténéfix apparaîtra dans les Mega Raids du 29 juin 2023 au 6 juillet 2023, vous n’avez donc qu’une semaine pour le combattre et accumuler cette précieuse Méga-énergie. Bonne chance !

