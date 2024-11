Comment battre Méga-Salarsen dans Pokémon Go – Guide combat Dynamax

L’impressionnant Salarsen Gigamax est un redoutable boss de Combat Dynamax dans Pokémon Go. Découvrez ses faiblesses et les meilleurs contres pour le vaincre.

Les Pokémon Gigamax constituent l’un des défis PvE les plus relevés sur Pokémon Go, et promettent un combat épique nettement plus corsé que contre les monstres Dynamax. Ces Combats Dynamax requièrent la présence de 10 à 40 joueurs, mais aussi une préparation optimale.

Si vous cherchez à vaincre Salarsen Gigamax pour obtenir ses formes Aigüe et Grave dans Pokémon Go, voici tout ce que vous devez savoir.

Faiblesses et résistances de Salarsen Gigamax

En tant que Pokémon de type Électrik/Poison, Salarsen Gigamax a une faiblesse simple au type Psy, ainsi qu’une double faiblesse au type Sol. Puisque les attaques Sol lui infligeront 256% de leurs dégâts, c’est naturellement le type à privilégier pour ce combat.

Méfiez-vous également des nombreuses résistances de Salarsen : Combat, Vol, Poison, Insecte, Acier, Plante, Électrik et Fée. Évitez d’amener un Pokémon avec des attaques de ces types dans ce Combat Dynamax.

Meilleurs contres pour battre Salarsen Gigamax

Voici les meilleurs contres pour vaincre Salarsen Gigamax :

Pokémon Apparence Attaques Minotaupe Dynamax Coud’boue et Sable Ardent Métalosse Dynamax Psykoud’Boul et Séisme Ectoplasma Dynamax ou Gigamax Léchouille et Psyko Gorythmic Dynamax Griffe et Séisme Rototaupe Dynamax Coud’boue et Tunnelier Rongrigou Dynamax Cou’Boue et Mâchouille

Puisque seuls les Pokémon Dynamax et Gigamax peuvent participer aux Combats Dynamax, vous n’avez pour l’instant qu’un choix très limité à emmener en combat.

Ainsi, Minotaupe Dynamax et Métalosse Dynamax sont de très loin les meilleurs contres disponibles à Salarsen Dynamax. Ces deux monstres disposent d’attaques STAB Sol et/ou Psy, qui peuvent donc profiter des faiblesses de votre adversaire.

PC de Salarsen Gigamax dans Pokémon Go

Comme pour chaque boss de Raid dans Pokémon Go, les PC de Salarsen Gigamax pendant le Combat seront différents une fois que vous l’aurez capturé après l’avoir vaincu.

Boss de Combat Dynamax : PC à déterminer

: PC à déterminer Plage de PC après capture : 1413 – 1486

: 1413 – 1486 Plage de PC par temps pluvieux/nuageux : 1767 – 1858

: 1767 – 1858 PC max de Salarsen (Niveau 50) : 2941

Statistiques et attaques de Salarsen Gigamax

Statistiques

Attaque : 224

Défense : 140

PV : 181

PC Max : 2941

Attaques rapides

Acide (Poison)

Étincelle (Électrik)

Direct Toxik (Poison)

Attaques chargées

Bombe acide (Poison)

Coup d’Jus (Électrik)

Éclair Fou (Électrik)

Poing Boost (Combat)

Salarsen Gigamax peut-il être shiny ?

Oui, Salarsen Gigamax peut être Chromatique dans Pokémon Go.

Comme les chances de croiser un Pokémon Chromatique sont très faibles, les joueurs devront défier de nombreux Salarsen Gigamax pour espérer le rencontrer. Salarsen Gigamax shiny se distingue par son corps rouge bordeaux au lieu de son violet habituel.