Quel booster ouvrir dans Pokémon Pocket ? Répartition et meilleur booster

Les boosters Dracaufeu, Mewtwo et Pikachu cachent des cartes différentes dans l’extension Puissance Génétique du JCC Pokémon Pocket. Quel est le meilleur booster ? Dans quel booster trouver chaque carte ? On vous expique tout.

Quel est le meilleur booster Puissance Génétique ?

Comme tout jeu de carte compétitif, le JCC Pokémon Pocket est sujet à une méta, qui régit implicitement les decks les plus efficaces. Pour cette raison, les boosters contenant les cartes importantes des meilleurs decks méta sont à ouvrir en priorité si vous souhaitez optimiser vos chances de victoire.

Booster de départ

Lors de votre première connexion au JCC Pokémon Pocket, vous serez immédiatement invité à ouvrir un booster. Ce dernier est d’une importance cruciale, puisqu’il définit le deck de départ qui vous sera octroyé.

Chacun de ces decks contient une base de cartes commune : Rattata x2, Rattatac, Roucool, Rondoudou, Canarticho, Poké Ball x2, Recherches professorales x2.

Voici les cartes exclusives à chaque booster de départ :

Booster Dracaufeu – Deck de départ

Paras x2

Parasect x1

Noeunoeuf x2

Doudouvet x2

Farfaduvet x1

Insécateur x1

Scarabrute x1

Cartes bonus :

Carte Nom Noadkoko ex Salamèche – Full art

Booster Mewtwo – Deck de départ

Sabelette x2

Sablaireau x1

Osselait x2

Kungfouine x2

Shaofouine x1

Onix x1

Tygnon x1

Cartes bonus :

Carte Nom Ossatueur ex Bulbizarre – Full art

Booster Pikachu – Deck de départ

Caninos x2

Ponyta x2

Galopa x1

Grillepattes x2

Scolocendre x1

Aflamanoir x1

Magmar x1

Cartes bonus :

Carte Pokémon Arcanin ex Carapuce – Full art

Booster aléatoire

Chaque type de booster – Dracaufeu, Mewtwo et Pikachu – comprend son lot de cartes exclusives, et toutes n’ont pas le même impact dans la méta. Naturellement, il est plus intéressant d’ouvrir des boosters pouvant contenir de nombreuses cartes puissantes figurant parmi les meilleurs decks.

Ainsi, le meilleur choix est de vous concentrer sur le booster Mewtwo. Celui-ci peut contenir des cartes surpuissantes comme Mewtwo ex, Florizarre ex, Artikodin ex et Ossatueur ex. Chacun de ces Pokémon est la pièce central d’un deck très compétitif, ce qui maximise votre chance de renforcer drastiquement votre collection à chaque ouverture.

Les boosters Dracaufeu sont également une option viable, grâce à leurs cartes stars Dracaufeu ex, Sulfura ex et Staross ex.

Enfin, les boosters Pikachu n’ont malheureusement pas un casting de cartes ex aussi alléchant. C’est bien dans ce booster que vous pourrez trouver Pikachu ex et Électhor ex, qui forment ensemble le meilleur deck de la méta. Malheureusement, ce sont les deux seuls Pokémon ex de premier plan exclusifs à ce booster.

Répartition des cartes dans les boosters Puissance Génétique

Vous avez besoin de cartes précises pour compléter un deck, mais vous ne savez pas dans quel booster les trouver ? Consultez les tableaux ci-dessous et trouvez en un clin d’œil le booster qui vous offrira les meilleures chances d’obtenir votre précieuse carte.

Pokémon Plante

Carte Nom Booster Bulbizarre Mewtwo Bulbizarre – Full art Mewtwo Herbizarre Mewtwo Florizarre Mewtwo Florizarre ex Mewtwo Florizarre ex – Full art Mewtwo Chenipan Pikachu Chrysacier Pikachu Papilusion Pikachu Aspicot Mewtwo Coconfort Mewtwo Dardargnan Mewtwo Mystherbe Dracaufeu Ortide Dracaufeu Ortide – Full art Dracaufeu Rafflesia Dracaufeu Paras Pikachu Parasect Pikachu Mimitoss Mewtwo Aéromite Mewtwo Chétiflor Dracaufeu Boustiflor Dracaufeu Empiflor Dracaufeu Noeunoeuf Dracaufeu Noadkoko Dracaufeu Noadkoko ex Dracaufeu Noadkoko ex – Full art Dracaufeu Saquedeneu Dracaufeu Insécateur Mewtwo Scarabrute Tous Scarabrute – Full art Dracaufeu Doudouvet Tous Farfaduvet Tous Chlorobule Tous Fragilady Tous Cabriolaine Dracaufeu Chevroum Dracaufeu

Pokémon Feu

Carte Nom Booster Salamèche Dracaufeu Salamèche – Full art Dracaufeu Reptincel Dracaufeu Dracaufeu Dracaufeu Dracaufeu ex Dracaufeu Dracaufeu ex – Full art Dracaufeu Dracaufeu ex – Immersive art Dracaufeu Dracaufeu ex – Crown gold art Tous Goupix Dracaufeu Feunard Dracaufeu Caninos Pikachu Arcanin Pikachu Arcanin ex Pikachu Arcanin ex – Full art Pikachu Ponyta Tous Galopa Tous Galopa – Full art Dracaufeu Magmar Dracaufeu Pyroli Dracaufeu Sulfura Dracaufeu Sulfura ex Dracaufeu Sulfura ex – Ful lart Dracaufeu Sulfura ex – Ex art Dracaufeu Aflamanoir Tous Tritox Mewtwo Malamandre Mewtwo Grillepattes Tous Scolocendre Tous

Pokémon Eau

Carte Nom Booster Carapuce Pikachu Carapuce – Full art Pikachu Carabaffe Pikachu Tortank Pikachu Tortank ex Pikachu Tortank ex – Full art Pikachu Psykokwak Tous Akwakwak Tous Ptitard Dracaufeu Têtarte Dracaufeu Tartard Dracaufeu Tentacool Mewtwo Tentacruel Mewtwo Otaria Pikachu Lamantine Pikachu Kokiyas Mewtwo Crustabri Mewtwo Krabby Mewtwo Krabboss Mewtwo Hypotrempe Pikachu Hypocéan Pikachu Poissirène Pikachu Poissoroy Pikachu Stari Dracaufeu Staross Dracaufeu Staross ex Dracaufeu Staross ex – Full art Dracaufeu Magicarpe Pikachu Léviator Pikachu Léviator – Full art Pikachu Lokhlass Dracaufeu Lokhlass – Full art Dracaufeu Aquali Mewtwo Amonita Pikachu Amonistar Pikachu Artikodin Mewtwo Artikodin ex Mewtwo Artikodin ex – Full art Mewtwo Artikodin ex – Ex art Mewtwo Couaneton Dracaufeu Lakmécygne Dracaufeu Grenousse Dracaufeu Croâporal Dracaufeu Amphinobi Dracaufeu Concombaffe Dracaufeu Denticrisse Tous Frissonille Tous Beldeneige Tous

Pokémon Électrique

Carte Nom Booster Pikachu Pikachu Pikachu ex Pikachu Pikachu ex – Full art Pikachu Pikachu ex – Immersive art Pikachu Pikachu ex – Gold crown art Tous Raichu Pikachu Magnéti Pikachu Magnéton Pikachu Voltorbe Pikachu Électrode Pikachu Électrode – Full art Pikachu Élektek Pikachu Voltali Pikachu Électhor Pikachu Électhor ex Pikachu Électhor ex – Full art Pikachu Électhor ex – Ex art Pikachu Zébibron Tous Zéblitz Tous Anchwatt Mewtwo Lampéroie Mewtwo Ohmassacre Mewtwo Galvaran Tous Iguolta Tous Wattapik Tous

Pokémon Psy

Carte Nom Booster Mélofée Pikachu Mélodelfe Pikachu Abra Dracaufeu Kadabra Dracaufeu Alakazam Dracaufeu Alakazam – Full art Dracaufeu Ramoloss Tous Ramoloss – Full art Dracaufeu Flagadoss Tous Fantominus Mewtwo Spectrum Mewtwo Ectoplasma Mewtwo Ectoplasma ex Mewtwo Ectoplasma ex – Full art Mewtwo Ectoplasma ex – Ex art Mewtwo Soporifik Pikachu Hypnomade Pikachu M. Mime Mewtwo Lippoutou Mewtwo Mewtwo Mewtwo Mewtwo ex Mewtwo Mewtwo ex – Full art Mewtwo Mewtwo ex – Immersive art Mewtwo Mewtwo ex – Gold crown art Tous Tarsal Mewtwo Kirlia Mewtwo Gardevoir Mewtwo Chovsourir Tous Rhinolove Tous Gringolem Tous Golemastoc Tous

Pokémon Combat

Carte Nom Booster Sabelette Tous Sablaireau Tous Taupiqueur Pikachu Taupiqueur – Full art Pikachu Triopikeur Pikachu Férosinge Dracaufeu Colossinge Dracaufeu Machoc Dracaufeu Machopeur Dracaufeu Mackogneur Dracaufeu Mackogneur ex Dracaufeu Mackogneur ex – Full art Dracaufeu Mackogneur ex – Ex art Dracaufeu Racaillou Pikachu Gravalanch Pikachu Grolem Pikachu Onix Pikachu Osselait Mewtwo Osselait – Full art Mewtwo Ossatueur Mewtwo Ossatueur ex Mewtwo Ossatueur ex – Full art Mewtwo Kicklee Mewtwo Tygnon Dracaufeu Rhinocorne Mewtwo Rhinoféros Mewtwo Kabuto Dracaufeu Kabutops Dracaufeu Kungfouine Pikachu Shaofouine Pikachu Poulpaf Tous Krakos Tous

Pokémon Obscurité

Carte Nom Booster Abo Tous Arbok Tous Nidoran♀ Pikachu Nidorina Pikachu Nidoqueen Pikachu Nidoqueen – Full art Pikachu Nidoran♂ Pikachu Nidorino Pikachu Nidoking Pikachu Nidoking – Full art Pikachu Nosferapti Mewtwo Nosferalto Mewtwo Nosferalto – Full art Mewtwo Tadmorv Mewtwo Grotadmorv Mewtwo Smogo Mewtwo Smogogo Mewtwo Smogogo – Full art Mewtwo

Pokémon Métal

Carte Nom Booster Mysdibule Dracaufeu Scalpion Tous Scalproie Tous Meltan Dracaufeu Melmetal Dracaufeu

Pokémon Dragon

Carte Nom Booster Minidraco Mewtwo Draco Mewtwo Dracolosse Mewtwo Dracolosse – Full art Mewtwo

Pokémon Incolore

Carte Nom Booster Roucool Mewtwo Roucoups Mewtwo Roucarnage Mewtwo Roucarnage – Full art Mewtwo Rattata Tous Rattatac Tous Piafabec Dracaufeu Rapasdepic Dracaufeu Rondoudou Pikachu Grodoudou Pikachu Grodoudou ex Pikachu Grodoudou ex – Full art Pikachu Grodoudou ex – Ex art Pikachu Miaouss Dracaufeu Miaouss – Full art Dracaufeu Persian Dracaufeu Canarticho Tous Doduo Tous Dodrio Tous Excelangue Mewtwo Leveinard Pikachu Kangourex Dracaufeu Tauros Dracaufeu Métamorph Mewtwo Métamorph – Full art Mewtwo Évoli Dracaufeu Évoli Mewtwo Évoli Pikachu Évoli – Full art Pikachu Porygon Mewtwo Porygon – Full art Mewtwo Ptéra Mewtwo Ronflex Pikachu Ronflex – Full art Pikachu Chinchidou Tous Pashmilla Tous Moumouton Tous Moumouflon Tous

Supporters