Gourmelet et Ixon donnent vie à une créature terrifiante dans Pokémon Go

Un joueur de Pokémon Go a découvert qu’un Ixon s’était transformé en une étrange nouvelle créature à cause d’un bug et de la présence d’un Gourmelet.

L’interface de Pokémon Go est sujette à des bugs, comme de nombreux joueurs l’ont signalé en voyant leurs Pokémon se transformer en de nouvelles créatures étranges ou être un peu trop proches les uns des autres.

Un exemple frappant s’est produit plus tôt cette année, lorsque un Ohmassacre et un Carchacrok se sont retrouvés un peu trop proches, donnant une apparence plutôt inappropriée.

Récemment, un dresseur de Pokémon Go a posté un autre de ces bugs. Cette fois, le Pokémon de la région de Galar, Ixon, semblait s’être transformé en un cochon avec des bras à cause d’un bug de l’interface.

Un dresseur de Pokémon Go trouve un bug surprenant

Sur le subreddit de Pokémon Go, un dresseur du nom de “Pickrzz” a posté une image de ce qui pourrait être considéré comme un bug très bizarre.

L’individu a découvert que Ixon, qui était réglé comme le Buddy du joueur, s’était buggé en un Gourmelet. Plutôt que de voir seulement Ixon seul, le jeu a buggé pour former un cochon avec les bras et la tête d’un Ixon.

Inutile de dire que les autres dresseurs de Pokémon Go étaient perplexes face à ce bug.

Un utilisateur de Pokémon Go a écrit à propos du bug, “Ixon n’a pas compris que [Halloween] était fini et a toujours son costume de [Gourmelet]”. Un autre a simplement déclaré, “Est-ce qu’ils ont fusionné ou quelqu’un a-t-il eu faim?”

D’autres, en attendant, ont essayé de trouver un nouveau nom pour le Pokémon fusionné.

Un dresseur a recommandé de nommer le duo soit Ixelet soit Gourmexon. Un autre a pensé au nom Zigzagalet, en jouant sur la pré-évolution d’Ixon, Zigzaton.

Ce n’est pas la première fois qu’un Pokémon sans bras en gagne soudainement à cause d’un bug. Il y a quelques semaines, un Axoloto et un Racaillou ont buggé dans la nature pour former un nouveau Pokémon que certains ont dit prêt à se battre.