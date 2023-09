Un glitch de la Ligue Combat GO vous donne un avantage incroyable sur Pokémon Go

Un exploit qui casse le jeu dans la Ligue Combat GO de Pokémon Go donne à certains joueurs un avantage considérable en leur permettant de voir les équipes et les ensembles d’attaques des adversaires.

Le 13 septembre, le youtubeur Pokémon Go Poke AK a révélé un glitch de la Ligue Combat GO qui permet aux joueurs de regarder l’équipe et les attaques de leur adversaire avant que le combat ne commence.

Effectué via un bot Discord, le bot envoie un message juste au début de votre match, informant un joueur à quoi ressemble l’équipe de son adversaire, ce qui lui donne un avantage considérable.

Dans la vidéo de Poke AK, il montre dans un combat privé que le bot fournit des informations sur l’intégralité de l’équipe de Pokémon de l’adversaire, y compris leur PC, attaques chargées et attaques immédiates au moment du chargement du match.

La Ligue Combat GO est très axée sur les compétences et la compétitivité, car elle demande aux dresseurs d’être capables de préparer, prévoir et contrer tout ce que leurs adversaires leur lancent tout en suivant les métas actuelles.

Cependant, l’exploit permet essentiellement aux joueurs de se passer du besoin de prévision car il leur donne des informations vitales sur la manière de jouer contre l’équipe d’un adversaire.

Un autre problème avec cet exploit est qu’il est incroyablement difficile à détecter pour un joueur car il est presque impossible de distinguer un dresseur utilisant l’exploit et un dresseur qui est simplement excellent dans le jeu.

Poke AK a déclaré avoir été contacté par une personne anonyme pour révéler le bot Discord, Poke AK ayant réellement testé le bot avec l’individu.

Dans sa vidéo, Poke AK n’a donné aucune information sur le nombre de serveurs Discord utilisés ni sur l’ampleur du problème.

Niantic n’a pas encore réagi officiellement à l’exploit de la Ligue Combat GO.

