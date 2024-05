Les Gardiens des Lacs de Pokémon Go obtiennent une amélioration significative pour les shiny

The Pokémon Company

Bien qu’il y ait de nombreux Pokémon rares dans Pokémon Go, le fameux Trio des Lacs de Pokémon Diamant et Perle reste difficile à trouver pour les fans depuis leur introduction dans le jeu.

Il est encore plus difficile de trouver des versions shiny de ces Pokémon, car ces formes des Légendaires de type Psy sont souvent réservées pour des événements et des billets payants.

Heureusement pour les joueurs impatients de compléter leur Pokédex shiny vivant, il semble qu’il y ait eu un changement majeur dans la manière dont Créfadet, Créhelf et Créfollet fonctionnent dans le jeu mobile, et les fans trouvent déjà que c’est une amélioration bienvenue.

Le joueur de Pokémon Go ginji a posté sur Reddit, expliquant que, d’après les preuves recueillies par plusieurs joueurs, il semble que les rencontres sauvages avec le Trio des Lacs ne soient plus verrouillées en shiny, ce qui signifie que les joueurs assez chanceux qui peuvent les trouver dans la nature ont une chance de tomber sur un shiny.

Auparavant, les joueurs avaient extrêmement de la chance de trouver Azelf, Créhelf ou Créfollet dans la nature. Malheureusement, il n’y avait aucun moyen pour que cette rencontre soit shiny, donc même si c’était une bonne occasion de capturer un Légendaire, les chasseurs de shiny restaient sur leur faim.

D’autres commentaires dans le fil semblent confirmer une autre suspicion, car un joueur partage qu’il peut “confirmer” que le Trio des Lacs peut apparaître avec l’Encens d’Aventure Quotidien, avec une photo à l’appui.

Pendant ce temps, une personne a commenté en dessous en disant : “Je peux aussi confirmer qu’ils apparaissent pendant les parcours. J’ai attrapé un Créfadet shiny avec le symbole de parcours.” Cependant, il ne poste aucune photo pour prouver cette affirmation.

Un autre joueur de Pokémon Go a dit : “Ma petite amie l’a attrapé à Birmingham, au Royaume-Uni. Extrêmement chanceuse.” À côté de cela, il y a une photo d’un Créfollet shiny et parfait en IV, une trouvaille incroyablement rare dans Pokémon Go.

