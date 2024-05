Gagnez du temps en ouvrant vos cadeaux dans Pokémon Go grâce à cette astuce

Tenté d’ouvrir des cadeaux dans Pokémon Go mais ne voulez pas vous attarder sur un long processus ? Découvrez cette astuce pour vous aider.

Pokémon Go vous permet, à vous et vos amis, de vous envoyer des cadeaux afin de gagner diverses récompenses, telles que des Poké Balls, des autocollants, des potions et bien d’autres. Bien que ces récompenses soient appréciées, surtout si vous manquez souvent de Poké Balls, le processus d’ouverture des cadeaux peut être long et fastidieux.

Cela est principalement dû aux animations que les joueurs doivent regarder et aux clics nécessaires pour ouvrir un cadeau. Ajoutez à cela les problèmes de connexion, les ralentissements et une longue liste d’amis, et l’ouverture et l’envoi de cadeaux peuvent souvent sembler être une corvée alors qu’ils sont censés être gratifiants.

Cela dit, dans un fil de discussion Reddit concernant la mécanique globale des cadeaux jugée “ennuyeuse” et “trop longue”, certains joueurs ont partagé des astuces pour accélérer le processus.

Une personne a écrit : “Ce que je fais pour accélérer le processus, c’est qu’après avoir cliqué sur envoyer, je commence à spammer le bouton X en bas, et cela passe toute l’animation d’envoi. Ça marche aussi pour l’ouverture.”

Un autre utilisateur a affirmé que cette méthode est “beaucoup plus rapide”. Il a ajouté, “Je le transforme en mini-jeu pour voir à quelle vitesse je peux appuyer sur le X.”

“Je ne sais pas si cela fonctionne sur tous les appareils, mais au moins sur mon téléphone (S22+), vous pouvez simplement maintenir où serait le X, et si vous attendez assez longtemps, cela vous ramène à la liste d’amis,” a ajouté un autre.

En somme, spammer immédiatement le bouton X fait le travail lorsqu’il s’agit de passer l’animation, et c’est une excellente solution pour ceux qui en ont marre d’attendre.

Après tout, ouvrir des cadeaux vous donne aussi de l’XP pour monter de niveau, un joueur a d’ailleurs atteint le niveau 34 rien qu’en ouvrant des cadeaux.

