Quels seront les futurs types de Pokémon ? Les propositions surprenantes des fans

Les fans de Pokémon débattent des nouveaux types qu’ils aimeraient voir ajoutés dans les futures générations, lorsque Game Freak augmentera éventuellement les 18 types existants de la série, avec quelques prétendants qui se révèlent particulièrement populaires.

Lorsque les jeux Pokémon Rouge et Bleu sont sortis, il n’y avait que 15 types, avec l’introduction des types Ténèbres et Acier dans la deuxième génération avec les jeux Or et Argent. Quatorze ans plus tard, Pokémon accueillerait finalement son 18ème type avec l’ajout du type Fée dans les jeux X et Y.

Depuis l’ajout du type Fée en 2013, aucun autre type n’a été ajouté à la série. Bien qu’il ne soit pas clair si le développeur Game Freak a l’intention d’élargir les 18 types existants, cela n’empêche pas les fans de spéculer.

Ainsi, les fans de Pokémon ont débattu des nouveaux types qu’ils pensent seraient les meilleurs ajouts à la série, tant d’un point de vue thématique que de gameplay.

Les fans de Pokémon débattent du nouveau type à ajouter

Lançant le débat, une publication sur Reddit proposait : “Si vous pouviez ajouter 1 ou 2 nouveaux types, lesquels seraient-ils ? Pour moi, ce serait le type Gourmet et le type Son.”

Cette idée était accompagnée de plusieurs concepts de Pokémon, y compris deux nouvelles Évolitions et une forme régionale pour Pomdrapi.

Bien que le type Son n’ait pas été très populaire, la suggestion du type Gourmet a été bien accueillie, l’un des commentaires les plus votés du fil de discussion disant : “Type Gourmet ? Déliceon ? Hilarant, c’est impossible de ne pas ricaner à cela, pour être honnête. Superbe oeuvre au passage.”

D’autres ont saisi l’occasion pour proposer les types qu’ils ajouteraient à Pokémon : “Type Maître. Il serait super efficace contre tout, mais les attaques seraient nulles,” une suggestion unique comparable aux Pokémon Obscur dans XD : Le Souffle des Ténèbres.

“Et voilà, je repars avec le type Lumière,” un autre message s’ouvrait avant de continuer à expliquer comment un type Lumière pourrait donner un “buff bien nécessaire pour le type Plante, équilibrer le type Ténèbres en lui donnant un match-up volatil, équilibrer le type Fée et renforcer le type Glace.”

Un autre dresseur a proposé un type à thème champignon : “Type Fongus. Nous avons tant de Pokémon champignons et ils sont tous de type Plante et méritent une véritable reconnaissance, même si les affinités de type finissent par être à peu près les mêmes.”

D’autres suggestions ayant reçu moins de votes incluaient les types Alien, Cendre, Cosmique et Caoutchouc. Bien que ces idées soient amusantes, il convient de noter que si un nouveau type était ajouté, ce serait probablement pour affaiblir un méta-typage existant comme le type Fée ou Acier.